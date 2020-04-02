Нефть по цене $4 за баррель? Министр энергетики РФ предположил, что Румас перепутал цену на нефть с премией поставщикам

Алексея Венедиктова о том, что нефть для Беларуси будет стоить 4-6 долларов. Главред Эха не уточнил, о каком объеме идет речь, пишет afn.by Об этом Новак сказал в эфире Эха Москвы, отвечая на вопросо том, что нефть для Беларуси будет стоить 4-6 долларов. Главред Эха не уточнил, о каком объеме идет речь, пишет





"Я в средствах массовой информации видел, что об этом сказал председатель правительства (Беларуси). Я думаю, что здесь произошла немножко некоторая, кхм… Нужно скорректировать, скорее всего… Скорее всего, как я полагаю, из тех переговоров, которые мы вели, что речь шла о размере премии, которая должна быть у компаний, которая бал снижена в соответствии с договоренностями с 12 долларов до 5 долларов», - сказал Новак.













«Поставки нефти будут в соответствии с той ценой, которая формируется на рынке за минусом экспортной пошлины, поскольку между нашими странами поставки идут беспошлинные. Это как раз и создает нам конкурентные преимущества по отношению к другим поставщикам. Наша нефть из-за этого процентов на 20 дешевле чем другая нефть, даже в сопоставимых транспортных условиях. А если учесть, что у нас еще и расстояния достаточно близкие, поставки по трубе, здесь у нас еще большие, так сказать, возможности для конкуренции», - пояснил министр энергетики РФ.





«Поэтому, наверно, мне не корректно, так сказать, корректировать слова председателя правительства Беларуси. Я бы наверно просто сказал о том, что… прокомментировал бы по каким ценам будут поставляться: это рынок минус соответственная экспортная пошлина и 5 долларов премии», - заключил Новак.





Премьер РБ Сергей Румас сообщил, что Беларусь намерена импортировать в апреле 2 млн. российской нефти по цене $4 за баррель или $28,8 за тонну Urals.



