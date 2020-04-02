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Бурый медведь попал в объектив фотоловушки в Беловежской пуще

02.04.2020 20:54 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В Беловежской пуще в конце марта в объектив фотоловушки попал бурый медведь. Такая информация опубликована на официальном сайте национального парка, сообщает БЕЛТА.

Бурый медведь попал в объектив фотоловушки в Беловежской пуще

Сначала следы пребывания медведя зарегистрировали на огороженной территории Шерешевского лесоохотничьего хозяйства. В конце марта в центральной части пущи помимо отпечатков своих лап хищник оставил задиры на дереве рядом с останками самки лося. Специалисты решили установить в этом месте фотоловушку. В ее объектив попал большой бурый медведь, который осторожно подходил к жертве.

Бурый медведь занесен в Красную книгу. В Беларуси насчитывается около 80-100 особей.

Косолапый хищник ранее был аборигеном пущи. Например, в XVIII веке медведей было столько, что лесная охрана истребляла их под предлогом опасности для другой дичи. В следующем столетии охота на них усилилась. "Вероятно, этот зверь уничтожался не только из-за ценности шкуры, но из-за его отрицательного воздействия на такой активный пущанский промысел, как бортничество. Не случайно он получил второе название "бортник". Интенсивное преследование хищника привело к тому, что в 1846 году был убит последний пущанский медведь", - рассказали в научном отделе нацпарка.

В 1930-1940-х годах прошлого века было несколько попыток развести медведей в Беловежской пуще, однако популяцию не удалось восстановить. Изредка можно было заметить следы хищника, которые он оставлял на путях своей миграции.-0-

Видео национального парка "Беловежская пуща"

 
 
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  В Беловежской пуще в конце марта в объектив фотоловушки попал бурый медведь. Такая информация опубликована на официальном сайте национального парка, сообщает...
 
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