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Лунный календарь на 3 апреля. Подходящий день для подготовки грядок и газонов к посадкам

02.04.2020 21:10 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Лунный календарь на 3 апреля. Подходящий день для подготовки грядок и газонов к посадкам

До 11 утра энергия будет бить ключом. А после вступления в свои права 11-го лунного дня силы увеличатся троекратно. Это самое мощное энергетическое время в месяце. При желании можно свернуть горы и достичь невероятных результатов. 

Из-за высокой концентрации энергии в воздухе слегка агрессивно могут  себя вести домашние животные. Даже самые ласковые создания покажут характер. 

Подходящий день для подготовки грядок и газонов к посадкам. 

Также весьма хорошее время для стрижки и окраски волос.

Рожденные сегодня люди – очень сильны, мужественны, но непредсказуемы. С ними постоянно будет что-то происходить. 

И помните: за один день нельзя изменить жизнь, но можно изменить мысли, которые навсегда перевернут вашу жизнь.

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До 11 утра энергия будет бить ключом. А после вступления в свои права 11-го лунного дня силы увеличатся троекратно. Это самое мощное энергетическое время в месяце. При...
 
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Газета Авангард
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