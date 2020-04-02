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Лунный календарь на 3 апреля. Подходящий день для подготовки грядок и газонов к посадкам
Источник материала: ОНТ
До 11 утра энергия будет бить ключом. А после вступления в свои права 11-го лунного дня силы увеличатся троекратно. Это самое мощное энергетическое время в месяце. При желании можно свернуть горы и достичь невероятных результатов.
Из-за высокой концентрации энергии в воздухе слегка агрессивно могут себя вести домашние животные. Даже самые ласковые создания покажут характер.
Подходящий день для подготовки грядок и газонов к посадкам.
Также весьма хорошее время для стрижки и окраски волос.
Рожденные сегодня люди – очень сильны, мужественны, но непредсказуемы. С ними постоянно будет что-то происходить.
И помните: за один день нельзя изменить жизнь, но можно изменить мысли, которые навсегда перевернут вашу жизнь.
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До 11 утра энергия будет бить ключом. А после вступления в свои права 11-го лунного дня силы увеличатся троекратно. Это самое мощное энергетическое время в месяце. При...
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