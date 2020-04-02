Источник материала: Новости Волковыска

В ночь с 7 на 8 апреля 2020 года белорусы смогут увидеть самое яркое суперлуние года – так называемую "розовую луну".

Максимальную яркость стоит ждать рано-рано утром 8 апреля.

"Розовая луна" – это весеннее Суперлуние, то есть явление, когда Луна на небе визуально становится больше.

Так происходит из-за того, что полнолуние 8 апреля будет происходить максимально близко к Земле. Однако сама Луна все же не розовая.





Лирическое название ему дано с привязкой к началу цветения флоксов – распространенных преимущественно в Северной Америке цветов. Их часто можно заметить на альпийских лугах цветущими в течение нескольких месяцев. К тому же по астрономическому календарю с апрельским Суперлунием отмечают приход весны.

Иметь красноватый цвет светило может в это время только из-за пыли, пепла и других частиц в атмосфере.

И все же в эту ночь Луна будет освещать небо ярче на целых 30%, а ее диск увеличится примерно на 14%. Хоть явление случается несколько раз за год, однако наблюдение за ночным небом во время него каждый раз оставляет впечатления.

В следующий раз луну такой величины и яркости можно будет увидеть 27 апреля и 26 мая 2021 года.

Кстати, данное суперлуние пройдет в зoдиaкaльнoм coзвeздии Becы. Поэтому почитатели астрологии считают сутки во время полной Луны энергетически мощными.

Во время суперлуния лучше отказаться от увольнения, просьб к начальству, отдыха, командировок и начала новых дел – велик риск финансовых потерь. Лучше провести день за обыденными делами и решением старых задач.

Все полнолуния 2020 года: