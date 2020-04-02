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Гродненский ликеро-водочный завод наладил производство антисептика «АлмаDEZ»

02.04.2020 21:54 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Продукт предназначен для обработки рук и выпускается в объеме 226 тонн в год.

Ежемесячно при работе в одну смену филиал завода может производить до 19 тонн антисептика. При этом предприятие готово к повышенному спросу и имеет в наличии все необходимые составляющие и компоненты для максимального выпуска «АлмаDEZ» в двухсменном режиме в течение месяца.

Напомним, что Гродненский ликеро-водочный завод входит в состав алкогольного холдинга «МИНСК КРИСТАЛЛ ГРУПП».

Предприятие сократило выручку в 2019 году на 4,4%, до 34,5 млн рублей.

И получило убыток в размере 1,4 млн рублей против 127 тыс. в 2018 году.


В аудиторском заключении компании говорится, что величина нераспределенного убытка за 2019 год увеличилась на 1,4 млн, до 1,7 млн рублей.

Краткосрочные обязательства завода превысили краткосрочные активы на 2,4 млн рублей. В результате коэффициент текущей ликвидности составил 0,94 (при нормативе 1,5). Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами — отрицательный: 0,06.

В результате аудиторы выражают сомнения в способности предприятия продолжать деятельность непрерывно.
 
Теги: Минск
 
 
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Продукт предназначен для обработки рук и выпускается в объеме 226 тонн в год.
 
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