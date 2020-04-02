Олег Кондратенко: белорусская платежная система «Оплати» гарантирует сохранность накоплений от посягательств мошенников

Источник материала: ОНТ

Электронный кошелек – вещь, которая для многих белорусов остается непонятной. Однако на деле она может быть гораздо удобней привычных всем банковских карт! Как именно? На этот вопрос в эфире программы «Марков. Ничего личного» рассказал директор компании LWO, член Совета по развитию цифровой экономики Олег Кондратенко.

Олег Кондратенко: «Когда вы платите картой, вам нужна карта, вам нужен терминал. Когда вы платите системой «Оплати» – вам нужен только ваш телефон, который всегда у вас в кармане. Когда у вас в кармане или кошельке карта –с ней может что-то произойти. Если вы один раз перевели деньги на телефон, на электронный кошелек, то это уже другой вид денег, вы как бы приобрели еще один уровень защиты».

Ведущий программы Марат Марков уточнил, станет ли электронный кошелек защитой от многочисленных схем мошенничества, возможных при использовании банковских карт.

Олег Кондратенко: «Этот вид мошенничества просто невозможен. Когда у вас карта, то у вас на карте чип. И вот возможности этого чипа ограничены достаточно существенно. Современный телефон – это как очень мощный компьютер еще лет 10 назад. Мы используем мощности телефона как вычислительного инструмента, для того чтобы защищать каждую транзакцию. Там применены очень и очень серьезные технологии, которые, благодаря белорусской криптографии, дают такой уровень безопасности, который на карте в принципе недостижим. И все это без комиссии».

При этом гость программы также подчеркнул, что подобная система станет гарантом не только сохранности личных накоплений белорусов от посягательств мошенников, но и одной из гарантий финансового суверенитета страны в целом.

Подробности смотрите в программе «Марков. Ничего личного».

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