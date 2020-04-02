ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Олег Кондратенко: белорусская платежная система «Оплати» гарантирует сохранность накоплений от посягательств мошенников

02.04.2020 21:34 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Электронный кошелек – вещь, которая для многих белорусов остается непонятной. Однако на деле она может быть гораздо удобней привычных всем банковских карт! Как именно? На этот вопрос в эфире программы «Марков. Ничего личного» рассказал директор компании LWO, член Совета по развитию цифровой экономики Олег Кондратенко.  

Олег Кондратенко: «Когда вы платите картой, вам нужна карта, вам нужен терминал. Когда вы платите системой «Оплати» – вам нужен только ваш телефон, который всегда у вас в кармане. Когда у вас в кармане или кошельке карта –с ней может что-то произойти. Если вы один раз перевели деньги на телефон, на электронный кошелек, то это уже другой вид денег, вы как бы приобрели еще один уровень защиты».

Ведущий программы Марат Марков уточнил, станет ли электронный кошелек защитой от многочисленных схем мошенничества, возможных при использовании банковских карт.

Олег Кондратенко: «Этот вид мошенничества просто невозможен. Когда у вас карта, то у вас на карте чип. И вот возможности этого чипа ограничены достаточно существенно. Современный телефон – это как очень мощный компьютер еще лет 10 назад. Мы используем мощности телефона как вычислительного инструмента, для того чтобы защищать каждую транзакцию. Там применены очень и очень серьезные технологии, которые, благодаря белорусской криптографии, дают такой уровень безопасности, который на карте в принципе недостижим. И все это без комиссии».

При этом гость программы также подчеркнул, что подобная система станет гарантом не только сохранности личных накоплений белорусов от посягательств мошенников, но и одной из гарантий финансового суверенитета страны в целом.

Подробности смотрите в программе «Марков. Ничего личного».

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Электронный кошелек – вещь, которая для многих белорусов остается непонятной. Однако на деле она может быть гораздо удобней привычных всем банковских карт! Как...
 
Новости дня
Новости разные
 
На Витебщине только сейчас начинают принимать серьезные карантинные меры, но не те, кто должен
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

01.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
02.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика