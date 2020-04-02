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Олег Кондратенко: белорусская платежная система «Оплати» гарантирует сохранность накоплений от посягательств мошенников
Источник материала: ОНТ
Электронный кошелек – вещь, которая для многих белорусов остается непонятной. Однако на деле она может быть гораздо удобней привычных всем банковских карт! Как именно? На этот вопрос в эфире программы «Марков. Ничего личного» рассказал директор компании LWO, член Совета по развитию цифровой экономики Олег Кондратенко.
Ведущий программы Марат Марков уточнил, станет ли электронный кошелек защитой от многочисленных схем мошенничества, возможных при использовании банковских карт.
При этом гость программы также подчеркнул, что подобная система станет гарантом не только сохранности личных накоплений белорусов от посягательств мошенников, но и одной из гарантий финансового суверенитета страны в целом.
Подробности смотрите в программе «Марков. Ничего личного».
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Олег Кондратенко: белорусская платежная система «Оплати» гарантирует сохранность накоплений от посягательств мошенников
Электронный кошелек – вещь, которая для многих белорусов остается непонятной. Однако на деле она может быть гораздо удобней привычных всем банковских карт! Как...
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