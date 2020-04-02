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На Витебщине только сейчас начинают принимать серьезные карантинные меры, но не те, кто должен

02.04.2020 21:54 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В частности, в распоряжении Телеграм-канала Беларусь-live оказалась копия приказа по одному из Верхнедвинский ОАО.





Согласно документу, работникам запрещен выезд за пределы Верхнедвинского района. 

Работникам, старше 65 лет предоставляются социальные и трудовые отпуска. 

На предприятии вводится масочный режим. 

Естественно, пункт приказа о запрете работникам покидать Верхнедвинский район незаконен. У руководителей предприятий нет компетенции принимать подобные решения. Но если власти бездействуют, то хоть так... 
 
 
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В частности, в распоряжении Телеграм-канала Беларусь-live оказалась копия приказа по одному из Верхнедвинский ОАО.
 
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