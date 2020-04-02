Visa и Mastercard или платежная система «Оплати» – где выгодней?

Источник материала: ОНТ

Правительство Беларуси рекомендует банкам активно внедрять использование отечественных платежных систем, одной из которых является «Оплати». Но в чем выгода использования таких систем по сравнению с давно известными нам Visa и Mastercard? На этот вопрос в эфире программы «Марков. Ничего личного» ответил директор компании LWO, член Совета по развитию цифровой экономики Олег Кондратенко.

Гость отметил, что все платежные системы берут определенную долю от общей суммы проводимой через нее транзакции. Плата эта, как правило, составляет «сущие копейки». Однако только за прошлый год в Беларуси было проведено более 15 млрд транзакций. Более того, зачастую платежные системы взимают комиссию сверх тех средств, которые они получают за осуществление самой транзакции.

Олег Кондратенко: «Наши магазины платят 1-1,5% комиссии, а всего у нас в стране в прошлом году оборот был $15 мрлд по платежным картам. Так вот если мы возьмем эти 1,5%, то получится рынок объемом в $225 млн, а если 2-3% комиссии, которые очень легко снимаются при платежах в интернете, то это уже $300 млн».

Получается, что огромные финансовые потоки попросту уходят из Беларуси. Однако этого, как отметил гость, можно избежать, внедряя в использование такие отечественные платежные системы, как «Оплати».

«Если мы заменяем на белорусский сервис, то в стране остается как минимум от 40 до 70 млн долларов в год», – резюмировал Олег Кондратенко.

Подробности смотрите в программе «Марков. Ничего личного».





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