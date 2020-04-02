Когда воды не оказалось: истории о проблемах с водоснабжением в деревнях. Рубрика «По справедливости»

Источник материала: ОНТ

Когда хотелось, чтобы проблемы как водой смыло … но как раз воды и не оказалось. К кому идти за помощью и как решить «водный» вопрос? Мы собрали три истории с хеппи-эндом, где в цепочке «природа – человек» появилось еще одно звено – местные власти. А там и разрешились проблемы… не в ущерб природе, но справедливости для человека ради.

В деревне Шейка Гомельской области – всего пять жителей. После Чернобыльской аварии людей отсюда переселили. Позже территорию признали «чистой». А это те, кто спустя годы вернулся в родные места. Неожиданно в небольшой населенный пункт пришел настоящий водный кризис – пересох единственный колодец, построенный еще в середине прошлого века. Пытались решить проблему своими силами. Но до «большой» воды так и не добрались. Засушливое жаркое лето, а затем бесснежная зима привели к тому, что влага попросту ушла. Сначала пытались возить флягами из райцентра. Затем в деревне организовали подвоз, но воды из бочек хватало не всем. Тогда сельчане написали письмо в сельский исполком – попросили установить на улице колонку.

Теперь у жителей Шейки есть свой мелкотрубчатый колодец с электрической колонкой. Десять лет гарантии от ветковских коммунальщиков.



Это сейчас в агрогородке Крупица Минского района и выпить чаю с соседями за радость, и постирать белье – не проблема. Не нужно ломать голову, где добыть чистую воду. А вот еще пару месяцев назад дело было иначе. Жителей мучал специфический цвет и запах воды из-под крана. Оказалось, допустимые показатели железа в воде превышены в разы.

Высокое содержание железа в воде – проблема знакомая для многих жителей Крупицкого сельсовета. И ее решить под силу только станции обезжелезивания. Самим такую не построить. За дело взялся водоканал Минского района: и проект разработал, и за свой счет установил. Делали с запасом по мощности и на перспективу – жителей в агрогородке прирастает. Станция автоматизирована – диспетчер отслеживает все данные дистанционно. И теперь сомневаться в качестве воды жителям агрогородка Крупица не приходится.

Похвастаться кристально чистой водой теперь могут и в агрогородке Новый Двор Бресткой области. Без запаха и примесей – хоть из-под крана пей. Не нужно тратиться на фильтры, покупать питьевую воду в магазинах и переживать за технику, которая так быстро ломалась из-за некачественной воды.

Вопрос строительства станции очистки воды в Новом Дворе назрел давно. Показатели железа далеко не укладывались в норму, и это ни чья-то вина – такая особенность местности. После многочисленных обращений, Новый Двор включили в республиканскую программу «Чистая вода», и в октябре прошлого года уже построили станцию очистки.

Обошлась, правда, недешево – 187 тысяч рублей, но однозначно того стоит. Рассчитана на 240 кубов в сутки – а значит, может спасти от «засухи» и несколько таких деревень. Теперь никакого «водного кризиса» жителям уж точно не грозит, а главное – и проблема как в воду канула.

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