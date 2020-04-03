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Утверждены правила работы Комиссии по вопросам госрегулирования ценообразования при Совмине

03.04.2020 — Разное | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Утвержден регламент Комиссии по вопросам государственного регулирования ценообразования при Совете Министров, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства антимонопольного регулирования и торговли.

Утверждены правила работы Комиссии по вопросам госрегулирования ценообразования при Совмине

Документом устанавливаются правила деятельности комиссии для рассмотрения и принятия решения по вопросам изменения цен и тарифов в соответствии с постановлением Совмина №184 от 30 марта 2020 года «О временных мерах по стабилизации ситуации на потребительском рынке».

Регламентом определен перечень документов для рассмотрения на заседаниях комиссии, а также порядок и сроки их внесения. Госорганы и госорганизации, осуществляющие регулирование цен (тарифов) на товары и услуги, вносят предложения в МАРТ. Хозобщества и КУП, акции (доли в уставных фондах) которых находятся в коммунальной собственности, другие негосударственные юрлица, ИП — в облисполкомы, Минский горисполком. Хозобщества и РУП, акции (доли в уставных фондах) которых находятся в республиканской собственности, — в органы госуправления, госорганизации, подчиненные правительству.

МАРТ в течение двух рабочих дней с момента поступления полного пакета документов организует рассмотрение представленных материалов на заседании комиссии. О результатах согласования повышения цен и тарифов министерство информирует юрлиц и ИП, в том числе через официальный сайт.

Согласно постановлению Совмина №184, действующему до 30 июня, Минстройархитектуры, Минздраву, Минлесхозу, Минпрому, Минсельхозпроду, «Беллегпрому», «Беллесбумпрому», «Белгоспищепрому», «Белнефтехиму», другим республиканским органам госуправления и иным госорганизациям, подчиненным правительству, облисполкомам и Минскому горисполкому необходимо не допускать роста отпускных цен и тарифов на товары и услуги, оказываемые подчиненными организациями, выше 0,5% ежемесячно. Также им нужно обеспечить поставки производимой продукции в розничную торговую сеть под потребность внутреннего рынка. Юрлицам всех форм собственности и ИП, осуществляющим производство, ввоз и реализацию товаров на внутреннем рынке или оказывающим услуги, также следует не допускать повышения цен и тарифов выше 0,5% ежемесячно.

Повышение цен выше установленного предела допускается только по согласованию с Комиссией по вопросам государственного регулирования ценообразования при Совете Министров. Кроме того, государственные органы (организации), осуществляющие регулирование цен (тарифов) в соответствии с законодательством, не должны их повышать без согласования с комиссией.

Белта

 
 
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Утвержден регламент Комиссии по вопросам государственного регулирования ценообразования при Совете Министров, сообщили БЕЛТА в пресс-службе...
 
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