Вспоминаем и повторяем правила безопасности

В Смолевичском районе продолжается республиканская акция «День безопасности. Внимание всем!». На прошлой неделе спасатели посетили районный центр ремесел, к ним также присоединились активисты молодежной общественной организации спасателей-пожарных.

– Мы встречаемся с гражданами в торговых объектах, учебных заведениях, общаемся с жителями сельских населенных пунктов. Все эти мероприятия проводятся с одной целью – научить людей тому, как не допускать пожаров и предупреждать чрезвычайные ситуации в быту, как действовать, если вы попали в чрезвычайную ситуацию, – рассказала инспектор сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью Смолевичского РОЧС Юлия Максименя.

Спасатели постарались донести важную информацию по вопросам безопасности и до работников и посетителей Смолевичского районного центра ремесел.

Почему автономный пожарный извещатель должен висеть под потолком, а не лежать на шкафу, почему нельзя убирать пролитую ртуть пылесосом, какие опасности могут подстерегать в квартире, как вести себя в торговом центре при возникновении чрезвычайной ситуации, как действовать при сигнале «Внимание всем!» – на эти и другие вопросы ответили работники Смолевичского РОЧС и активисты БМООСП во время мероприятия.

Лидия СУДНИКОВИЧ.

Фото автора.



