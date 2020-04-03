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Долго шла к успеху и разбивала мужские сердца. Как жила Анастасия Заворотнюк и что о ней известно сейчас

03.04.2020 09:26 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Вот уже почти год как Анастасия Заворотнюк пропала с экранов телевизоров: артистка борется с онкологическим заболеванием. О том, успешна ли эта борьба, никто достоверно не знает — семья Анастасии предпочитает хранить молчание.

В день рождения самой прекрасной няни (сегодня Насте исполнилось 49) редакция LADY искренне желает актрисе победить недуг. А заодно вспоминает, как складывалась жизнь Насти — творческая и личная — до болезни.

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

Сегодняшний день — очень значимый и радостный для нас. Сегодня мы поздравляем с Днем Рождения Анастасию! ❤❤❤ Яркая, как солнце, теплая, как весна, мудрая, сильная, жизнелюбивая, наделенная большим, добрым и чутким сердцем — наша любимая, наша удивительная Настя. И в ее праздник мы желаем ей только одного, самого главного и незаменимого — здоровья! Потому что все остальное, важное, любимое и настоящее, у нее действительно есть. Это был очень непростой год, и тем дороже и ценнее осознавать, как много людей разделили эту ситуацию с нами. Низкий поклон врачам и всему медицинскому персоналу за все то, что вы уже сделали и продолжаете делать для Насти. Каждый день в нескольких монастырях, в разных городах за нее молятся настоятели и другие священнослужители, монахи и послушники — и мы безмерно благодарны за такое внимание!

 
 
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В день рождения самой прекрасной няни (сегодня Насте исполнилось 49) редакция LADY искренне желает актрисе победить недуг. А заодно вспоминает, как складывалась жизнь...
 
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