Долго шла к успеху и разбивала мужские сердца. Как жила Анастасия Заворотнюк и что о ней известно сейчас

Источник материала: Tut.by

Вот уже почти год как Анастасия Заворотнюк пропала с экранов телевизоров: артистка борется с онкологическим заболеванием. О том, успешна ли эта борьба, никто достоверно не знает — семья Анастасии предпочитает хранить молчание.

В день рождения самой прекрасной няни (сегодня Насте исполнилось 49) редакция LADY искренне желает актрисе победить недуг. А заодно вспоминает, как складывалась жизнь Насти — творческая и личная — до болезни.