Управлением Следственного комитета по Минской области устанавливаются обстоятельства смертельного дорожно-транспортного происшествия.

Согласно материалам уголовного дела, 1 ноября прошлого года около 18.26 легковым автомобилем Mazda, который двигался по автодороге «Минск-Могилев» в направлении Могилева, вблизи деревни Корзуны Червенского района совершен наезд на 84-летнюю местную жительницу, пересекавшую проезжую часть вне пешеходного перехода. Сразу после этого на женщину совершен наезд автомобилем Peugeot, который двигался в том же направлении. От полученных телесных повреждений женщина скончалась на месте происшествия.

В рамках уголовного дела, возбужденного следователями по ч. 2 ст. 317 Уголовного кодекса Республики Беларусь (нарушение правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности смерть человека), осмотрены места происшествия, допрошены водители, проведены иные процессуальные действия.

В целях установления фактических обстоятельств произошедшего следователи обращаются с просьбой к гражданам, которые располагают значимой информацией, записями видеорегистратора с места происшествия, сообщить по телефонам: 8(017) — 219-09-07, 8(029) -716-73-35.

Официальный представитель УСК по Минской области

Татьяна Белоног