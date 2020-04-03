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BMW пятой серии: на подходе плановое обновление
Источник материала: Tut.by
Новый дизайн BMW с крупными «ноздрями» от капота до нижней кромки бампера, уже опробованный на последних
Судя по ним, «ноздри» радиаторной решетки у «пятерки» 2021 модельного года в общем и целом останутся такими же, как и у дореформенной машины. Напомним, ее баварцы показали
Довольно значимые метаморфозы ожидаются в салоне, где наверняка появятся 12,3-дюймовый экран, объединенный с дисплеем (также диагональю 12,3 дюйма) новой медиасистемы — как у кроссоверов
Информации по моторам пока нет. Ожидается, что BMW обновит и расширит ассортимент модификаций с заряжаемыми от сети гибридными установками. В частности, речь идет о новой версии 545e с гибридной системой от старшего седана седьмой серии, который был
«Посвежевшие» седан и универсал пятой серии без камуфляжа могут быть представлены уже в ближайшее время — если все пойдет по плану, официальная премьера обновленного семейства пройдет через два-три месяца.
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Нынешняя «пятерка» BMW G30 дебютировала в конце 2016 года, поэтому баварцы вовсю готовят плановую модернизацию седана и универсала.
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