BMW пятой серии: на подходе плановое обновление

Источник материала: Tut.by

Новый дизайн BMW с крупными «ноздрями» от капота до нижней кромки бампера, уже опробованный на последних концептах марки, вызывал нешуточные дебаты — появятся ли такие у обновленного семейства пятой серии? Ответ на этот вопрос дали фотошпионы, поделившиеся новой порцией снимков прототипов обновленной «пятерки».





Судя по ним, «ноздри» радиаторной решетки у «пятерки» 2021 модельного года в общем и целом останутся такими же, как и у дореформенной машины. Напомним, ее баварцы показали осенью 2016 года , хотя в Беларуси продажи седана седьмого поколения (G30) начались весной 2017 года. Дизайнеры подкорректируют форму переднего и заднего бамперов, изменится рисунок фар, а на корме будут заменены фонари, которые получат новый светодиодный узор.





Довольно значимые метаморфозы ожидаются в салоне, где наверняка появятся 12,3-дюймовый экран, объединенный с дисплеем (также диагональю 12,3 дюйма) новой медиасистемы — как у кроссоверов X5 и X6 , уже сменивших поколения.





Информации по моторам пока нет. Ожидается, что BMW обновит и расширит ассортимент модификаций с заряжаемыми от сети гибридными установками. В частности, речь идет о новой версии 545e с гибридной системой от старшего седана седьмой серии, который был модернизирован в начале прошлого года. Построена она на базе рядной турбо-«шестерки» объемом 3 л и располагает суммарной отдачей 394 л. с.





«Посвежевшие» седан и универсал пятой серии без камуфляжа могут быть представлены уже в ближайшее время — если все пойдет по плану, официальная премьера обновленного семейства пройдет через два-три месяца.