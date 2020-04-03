Дабрабыт стал новым пенсионным банком в Беларуси

Источник материала: Myfin

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Карточки для пенсионеров выпускают и обслуживают бесплатно. Чтобы получать на них пенсию, нужно один раз посетить любое отделение банка с паспортом и пенсионным удостоверением и подписать заявление. Всю информацию в управление по труду передадут специалисты Банка Дабрабыт. В тот же день можно забрать карточку и рассчитываться ею в стране и за рубежом.



«Банк Дабрабыт вышел на новый для себя рынок, расширив для белорусов выбор банка на пенсии. Карточки выпускаются вместе с платежной системой Mastercard и полностью бесплатные для обслуживания. Пенсионеры могут заметно экономить, совершая привычные покупки в магазинах, аптеках и других объектах. И для нас это очень важный момент», – отмечают в банке.

Пенсионерам будут возвращать часть денег с каждой покупки. При приобретении товаров в аптеках, покупке билетов и расходах на отдых обратно поступит 2% от суммы. Каждый месяц на карточку будут начислять 3% годовых от остатка на счете. Предусмотрена и программа лояльности «Кола» со скидками в магазинах, кафе и др. SMS-оповещение можно подключить бесплатно, то же самое касается интернет-банка.