Александр Лукашенко посещает организации группы компаний «Серволюкс» в Смолевичском районе

Источник материала: ОНТ

Александр Лукашенко отправился сегодня в Смолевичский район Минской области и посетит организации группы компаний «Серволюкс», пишет БЕЛТА.

Президенту доложат о развитии сельхозпроизводства в Минской области, Смолевичском районе, а также перспективах развития группы компаний «Серволюкс». Кроме этого, будет рассмотрен вопрос весенних полевых работ в Беларуси. Глава государства также ознакомится с современной технологией выращивания и содержания крупного рогатого скота.

В ЗАО «Юнимит» Александр Лукашенко побывает на производственных участках и ознакомится с технологией изготовления полуфабрикатов из мяса птицы.

Группа компаний «Серволюкс» включает белорусские компании, работающие в сферах животноводства мясо-молочного направления, племенного птицеводства, производства мясо-колбасных изделий, инкубационного яйца, комбикормов, молочных изделий, а также моющих препаратов.

ФОТО: БЕЛТА

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