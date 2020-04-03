«Юность» оформит чемпионство, Милевский и компания победят, наконец выиграет БАТЭ. Наши прогнозы

Источник материала: Tut.by

В совместном с букмекерской компанией Parimatch проекте наш эксперт Сергей Вишневский предсказывает завершение хоккейного сезона в Беларуси после победы «Юности» над «Шахтером» в пятом матче финальной серии Кубка президента. Две другие ставки на белорусский футбол: Кирилл Клименков уверен, что брестское «Динамо» победит и не пропустит в следующей игре, а Максим Гайко рассчитывает на скромную победу БАТЭ в домашнем матче.

Вишневский: Хоккеисты «Шахтера» постараются доказать тренеру, что он их недооценивает

Кто: Сергей Вишневский, спортивный журналист.

Предыдущая ставка: прошла , не прошла .

В этот раз ставит на пятый матч финальной серии плей-офф Париматч-Экстралиги «Юность» Минск — «Шахтер», который пройдет 3 апреля.

Фото из личного архива Сергея Вишневского

— Похоже, семиматчевая полуфинальная битва с «Неманом» настолько вымотала «Шахтер», что ни сил, ни эмоций на финал у солигорчан уже не осталось, — полагает Сергей. — По крайней мере в количестве, достаточном для того, чтобы на равных тягаться с «Юностью» всю серию.

Да, «горняки» в волевом стиле вытащили второй матч в Чижовке и были близки к тому, чтобы зацепить первую домашнюю игру в Солигорске, но не реализовали удаление у минчан в овертайме, за что тут же поплатились. Такие упущенные шансы обычно больно бьют по психологии. Победы же в таких матчах, напротив, придают сил и уверенности. Что мы и увидели в четвертой игре серии, где «Юность» одержала сухую победу и вплотную приблизилась к завоеванию Кубка президента. Минчане лидируют в финальной серии со счетом 3:1 (5:1, 2:3, 2:1 ОТ, 3:0). До трофея им остался последний шаг.

Думаю, вряд ли этот шаг будет столь же мощным и уверенным, как в четвертой игре. Скорее, с разницей в одну или две шайбы. Все-таки после третьего поражения главный тренер «Шахтера» Юрий Файков жестко прошелся по игрокам, которые тащили команду и в регулярном сезоне, и на предыдущих стадиях плей-офф. Но в финале те же Андрей Феклистов, Роман Крикуненко, Владислав Бойко до сих пор не забросили ни одной шайбы.

«Наши иностранцы играли по словацким Д2, они не понимают, что такое плей-офф», — такая характеристика из уст коуча не может не задеть честолюбие спортсмена. И наверняка в сегодняшнем матче на «Чижовка-Арене» ребята постараются доказать тренеру, что он их недооценивает. Тем более, что хоккеисты эти по меркам белорусской лиги вполне квалифицированные.

Читать прогноз дальше Отражается на ходе финальной серии и травма капитана «Шахтера» Сергея Боголейши, которого тренеры даже снимали с игры во втором финальном матче. Защитник проводит лучший сезон в карьере, активно помогая в атаке, особенно в большинстве, но в финале не набрал ни одного очка. Вратарь «Шахтера» Максим Малютин, проведший четыре «сухих» матча в полуфинале против «Немана», сейчас не выглядит непробиваемым, хотя особых претензий к нему нет и в финальном противостоянии с «Юностью». А все потому, что у минчан есть убойная связка Иван Дроздов — Михаил Стефанович, дополненная Сергеем Дроздом, который выполняет много черновой работы и тем самым позволяет партнерам творить в атаке. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Хоккей Беларуси (@hockey.by) 31 Мар 2020 в 3:26 PDT 20-летний Дроздов с 18 (5+13) очками возглавляет гонку бомбардиров Кубка президента, Стефанович с 14 (5+9) баллами идет вторым. Если же у этих ребят что-то стопорится, расчехляет свое ружье Всеволод Кашкар (9+3). Он набирает очки не так стабильно, но если «стреляет», то кучно — с 9 голами он лучший снайпер плей-офф. А ведь у «Юности» есть еще самый результативный защитник постсезона Владислав Еременко (3+6) и напористый форвард Максим Парфеевец (5+3), приходящий на выручку в сложные моменты. Помним и про лучшего снайпера команды в «регулярке» Дениса Цыганова, который пока не столь продуктивен (3+5), но тоже очень полезен. Глубина и качество состава — еще один фактор в пользу «Юности», которая все же оформит 3 апреля свое девятое чемпионство. Хотя матч с прижатым к стенке соперником наверняка будет очень сложным.

Хоккей. Беларусь. Париматч-Экстралига. Плей-офф «Юность» Минск победит с разницей в 1 или 2 шайбы Коэффициент — 2,70



Клименков: Брестское «Динамо» — единственный белорусский топ-клуб, не проигравший пока ни одного матча

Кто: Кирилл Клименков, журналист SPORT.TUT.BY.

Предыдущие ставки: прошла , не прошла , прошла , не прошла , не прошла .

В этот раз ставит на матч 3-го тура чемпионата Беларуси по футболу «Динамо» Брест — «Славия», который пройдет 4 апреля.

Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— Два тура чемпионата Беларуси по футболу позади, и главное, что они показали: большинство предстартовых раскладов пока не сбываются, — отмечает Кирилл. — Борисовский БАТЭ проиграл два матча аутсайдерам и выглядит просто ужасно. Особенно разочаровывают лидеры команды. Если в ближайшие недели не случится заметного прогресса, то борисовчане второй год подряд останутся без чемпионского титула.

Солигорский «Шахтер» также не блещет. Пока что игра команды Юрия Вернидуба далека от чемпионских стандартов.

Минское «Динамо» проигрывает во всех матчах в этом сезоне, и особенно расстраивают проблемы коллектива в обороне. Это странно, ведь именно в этом компоненте к команде Сергея Гуренко в предыдущие сезоны было меньше всего вопросов.

Похоже, главным фаворитом сезона вновь будет брестское «Динамо» — единственный белорусский топ-клуб, не проигравший пока ни одного матча в сезоне. Главная причина — отсутствие кардинальных изменений зимой. Да, у команды сменился тренер, но Сергей Ковальчук уже давно в системе клуба и прекрасно знаком со всеми игроками и принципами работы «Динамо».

Читать прогноз дальше Брестчане смогли сохранить костяк команды. Из ушедших стоит отметить разве что вратаря Александра Гутора, которого сменил давно рвущийся в основу Павел Павлюченко. Остальные изменения — косметические: на левом фланге обороны вместо Максима Витуса играет Кирилл Печенин, а в зоне атакующих полузащитников конкуренцию создал албанец Элис Бакай. По именам у брестчан отличная, пусть и не очень молодая, команда и длинная скамейка, позволяющая Сергею Ковальчуку безболезненно ротировать игроков. Ни одна из линий «Динамо» не выглядит проблемной.

Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY Следующий соперник «бело-голубых» — мозырская «Славия». Крепкий коллектив, обыгравший в прошлом туре БАТЭ. Не исключено, что южане могут стать одним из сюрпризов сезона, но в субботнем матче их шансы невелики. Более того, при всей привлекательности «Славии», мне кажется, что ей будет крайне сложно не только набрать очки, но и забить брестчанам, которые за пять матчей этого сезона пропустили всего один раз. Ставлю на «сухую» победу брестского «Динамо», хотя сенсаций в этом году пока больше, чем ожидаемых результатов.

Футбол. Беларусь. Высшая лига Брестское «Динамо» победит и не пропустит Коэффициент — 2,04



Гайко: БАТЭ сменил логотип, но ему нужно набраться смелости и решительности и измениться внутри

Кто: Максим Гайко, заместитель главного редактора TUT.BY и ведущий спортивных трансляций.

Последняя ставка: не прошла , прошла , не прошла , не прошла , не прошла .

В этот раз ставит на матч 3-го тура чемпионата Беларуси по футболу БАТЭ — «Рух», который пройдет 4 апреля.



Фото: Сергей Балай, TUT.BY

— Выступление БАТЭ в начале чемпионата — это боль, — не скрывает разочарования Максим. — Перед матчем второго тура со «Славией» считал, что борисовчане разберут соперника и победят. Видимо, я был чересчур оптимистично настроен.

В том, как «Энергетик-БГУ» и «Славия» обыграли «желто-синих», есть разница. Мозыряне отыгрались и победили, а «студенты» после первого гола в матче и до конца игры лидировали в счете. Мозыряне могли атаковать борисовчан большими силами, а «студенты» совершали эффективные набеги на ворота. И тот, и другой способы оказались достаточно эффективными — БАТЭ разваливался.

БАТЭ считается семейным клубом, и сейчас команду тренирует троюродный брат главы клуба Андрея Капского. Проецируя происходящее на семейные отношения, можно сказать, что в семье кризис. В чем причина? Наверное, в менталитете и долгой адаптации команды к тренерской философии Кирилла Альшевского.

Когда Альшевский в матче со «Славией» снял с игры Игоря Стасевича и Станислава Драгуна, стало только хуже — борисовчане не сподобились даже не навал на ворота. Получается, что Альшевский переоценил возможности резервистов, которые сменили лидеров, и провел воспитательную работу со Стасевичем и Драгуном. Заменить их, конечно, некем. Ужасно, что при необходимости БАТЭ не может прибегнуть к плану Б и уйти от поражения.

Читать прогноз дальше БАТЭ сменил логотип, чем изменился внешне, но ему нужно набраться смелости и решительности и измениться внутри. Потому что старая модель поведения не работает при наличии сильного конкурента в чемпионате и неразрешенных собственных противоречий. Как в сложившихся обстоятельствах поступит БАТЭ? Увольнять Альшевского вряд ли станут, так как его назначение — идея Андрея, а Кирилл — его брат. Не в выгодном свете предстанет сам Андрей, если проведет смену тренера. Пока Альшевский останется верен себе и не пойдет на упрощение игры, но способны ли игроки исполнить его задумки? Хотелось бы знать ответ. Возможно, последние результаты подталкивают клуб к приобретению игрока-«десятки».

Главный тренер БАТЭ Кирилл Альшевский (слева) и гендиректор клуба Михаил Деменцевич. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY На следующий поединок с «Рухом», вероятно, Альшевский вернет Стасевича и Драгуна в основной состав. Но присмотреться к исполнителям в центре поля все же стоит. Например, Дмитрий Бага — не очень хороший распасовщик: неточно исполняет, затягивает с принятием решений. Есть вопросы и к защитникам по первому пасу, и к тем, кто должен принимать, — они не открываются под передачи. В условиях, когда атака БАТЭ затягивается, от Антона Сароки в нападении почти нет проку. Поединок с «Рухом» станет первым для Альшевского в чемпионате на «Борисов-Арене». Игроки БАТЭ будут возбуждены и взволнованы на фоне неудач. Так как соперник выставит «автобус», ничего другого, кроме как брать его измором, не остается. «Рух» будет обороняться большими силами, пытать счастья в контратаках и надеяться забить гол со стандарта. Ставлю на победу БАТЭ в один мяч. Не то что бы я верю, что «Рух» забьет много. Скорее, в то, что у борисовчан будут проблемы с созданием голевых моментов и их реализацией.

Футбол. Беларусь. Высшая лига Победа БАТЭ в один мяч Коэффициент — 3,55



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