Лукашенко поручил нарастить производство гречневой крупы в Беларуси

Источник материала: ОНТ

Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил нарастить в стране производство гречневой крупы. Об этом Глава государства заявил сегодня во время рабочей поездки в Смолевичский район Минской области, сообщает БЕЛТА.

Во время визита Президенту доложили, что раньше Беларусь покрывала собственные потребности в гречневой крупе примерно наполовину, восполняя оставшиеся потребности за счет поставок из России. Однако в последнее время с поставками российской гречневой крупы возникли затруднения. Именно с этим и связано поручение Президента.

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