Пора! Три простые причины, почему надо набраться смелости и остановить чемпионат прямо сейчас

АБФФ, пора. Чемпионат нужно остановить прямо сейчас. В стране, кажется, почти никто не знает, чем закончится эта ситуация. Ну, не может же быть, чтобы не нашлось в целой федерации футбола одного человека, который смог бы объяснить, почему сейчас это единственно верный путь.





Лед уже тронулся – остановлены юношеские первенства среди девочек и мальчиков. Это уже кое-что, спасибо. Нужно еще небольшое усилие воли. Посмотрите, баскетбол и волейбол приостановили свои чемпионаты – и им ничего за это не было. Если вы это не можете сделать, то сейчас самое время выйти и сказать, что или кто мешает.





Есть три простые причины, почему чемпионат Беларуси нужно приостановить прямо сейчас. Хотя на самом деле даже начинать не стоило.









Первая. Футбол (и хоккей, кстати, тоже) противоречат всем рекомендациям Минздрава, ВОЗ и белорусских врачей, которые сегодня героически сражаются с этой напастью и просят всех сидеть дома. Врачи знают, о чем говорят – именно им теперь приходится лечить и потом лечиться самим.





Никаких людных мест, максимальная дистанция, изоляция. Задача сейчас – разорвать цепочки передачи вируса. Это как минимум означает, что никаких болельщиков на трибунах. Даже если их собирается 1-2 тысячи. Это все равно много.





В стране только официальная статистика показывает более 300 случаев (три дня назад было в два раза меньше), четыре смерти (было ноль). Вирус шагает по стране и теперь замечен не только в крупных городах.





Вторая. От остановки чемпионата Беларуси не изменится ничего. Не упадет цена на нефть. Не будет скачков на фондовых рынках. Даже ледники не начнут медленнее или быстрее таять. Грета Тунберг может спать спокойно. Разве что госпредприятия смогут сэкономить немного денег, если будет принято решение сократить зарплаты футболистам на время простоя.





Да, ну и еще придется переделать календарь чемпионата.





Третья – производная от первых двух. К чему эти риски? Возможно, если бы человечеству угрожала смертельная опасность, а белорусам поручили все страны мира изобрести корабль, который увезет всех жителей Земли на Марс, в таком случае можно допустить определенную степень риска. Но тут-то зачем? В чем необходимость? Показать, что мы крутые? Ну, все уже более или менее поняли, отдали должное, где-то поржали. Может, хватит?





Да, хлеб надо печь. Да, врачи должны ездить на работу. Да, кто-то должен развозить продукты. Футбол-то как стал чем-то из разряда первой необходимости? Мы вдруг стали футбольной державой? Так нет, футбол как смотрели так и смотрят примерно 50-100 тысяч белорусов.





Реально хватит. Нужна остановка. Ситуация заходит слишком далеко.





В воскресенье «Смолевичам» ехать в Витебск. Поговаривают, господин Базанов тоже собирается. Это похвально. Но даже официальные власти с 27 марта ввели в Витебске специальный режим, который называется как-то по-другому, но в итоге очень похож на карантин.





Как это может не касаться спортивно-массового мероприятия, на которое придет пусть даже 500 человек? Допускаю, что в Витебском исполкоме забыли, что в выходные тур. Но мы-то помним.









Если все же хочется как-то помочь стране пережить пандемию, то есть много вариантов. Испанская Ла Лига провела онлайн-концерт музыкантов, задействовала футболистов – и собрала более миллиона евро. Можно проводить электронный чемпионат Беларуси по FIFA или CS:GO.





Tribuna.com поучаствовала сама и запустила марафон помощи белорусским врачам. Еще вариант – благотворительность. Пока белорусский спорт остается в стороне от проблемы. Конечно, временно.поучаствовала сама и запустила марафон помощи белорусским врачам.





Спасибо всем! В этой стране сложно представить, что кто-то подумает за тебя. Действовать нужно самому.





Да, и оставайтесь, пожалуйста, дома.