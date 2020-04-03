Рестораны Минска бесплатно кормят врачей-инфекционистов

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Бесплатные обеды и ужины для медиков готовят рестораны Минска. Кормить стараются разнообразной и полезной пищей, сообщает корреспондент «МИР 24» Полина Срибненко.

Для посетителей ресторан закрыт. Но сотрудники на своих рабочих местах с шести утра. Им предстоит приготовить 360 завтраков, обедов и ужинов. Бесплатно кормят работников инфекционной и 6-й городской больниц. Сегодня на обед финский рыбный суп и паста болоньезе. Меню в ресторане кардинально не меняли. Но уверяют, вкус у этих блюд особый.

«Ты понимаешь, что ты готовишь для людей, которые борются за наше здоровье. Это еще больше придает своей атмосферы, тепла. Мы учитываем их пожелания. Есть люди, которые соблюдают ЗОЖ, или вегетарианцы. Мы стараемся угодить всем», – отметил бренд-шеф ресторана Павел Голенков.

Когда эпидемия добралась до Беларуси, посетителей в ресторане убавилось. У владельца заведения было два пути – распустить персонал на каникулы или готовить для медиков бесплатно. Коллектив выбрал второй вариант. Они подчеркивают, что это не благотворительность, а поддержка.

«Мы не мать Тереза, мы не кормим голодных. Наши врачи – достойные люди. Им дает зарплату государство. Наша задача – быть такой бабушкой Аней. Быть мамой, которая даст им лишние 15 минут на отдых и привезет вкусный борщ. Потому что когда они в следующий раз поедут к своей маме, мы не знаем», – сказал владелец ресторана Юрий Агеенко.

Более 20 компаний поддержали ресторан. Продукты поставляют бесплатно и крупные торговые сети, и частные хозяйства. «Нам никто не отказывает, даже фермеры. Очень интересная история про одну курицу. Человек выделил одну курицу, и мы ее в плов отправили. Все это с документами. Мы не берем никаких частных пожертвований», – рассказал владелец.

Тех, кто готов поддержать врачей, все больше. Например, в суши-ресторане врачи и фармацевты могут сделать заказ со скидкой почти в 40%. А ночью здесь и вовсе вдвое дешевле. Вместо дисконтной карты – любой подтверждающий документ. «Может быть, справка, бейджик. Люди просто отправляют фотографии с рабочего места. Здесь нет чего-то принципиального. Главное – оказать поддержку», – отметил управляющий сети ресторанов Вачаган Манукян.

Одна из служб такси тоже решила отблагодарить врачей. Хоть сейчас и много заказов, но с докторов за поездку денег не берут, чтобы они свои силы тратили не на дорогу, а на спасение жизней.