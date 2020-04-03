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Прямую телефонную линию проведет 4 апреля управляющий делами Могилевского облисполкома Григорий Воронин

03.04.2020 — Разное | Маяк Преднепровья  
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Источник материала: Маяк Преднепровья

Прямую телефонную линию проведет 4 апреля управляющий делами Могилевского облисполкома Григорий ВоронинПрямую телефонную линию проведет 4 апреля управляющий делами Могилевского облисполкома Григорий Александрович Воронин. С 9.00 до 12.00 по номеру (8 0222) 50-18-69 он ответит на вопросы жителей Приднепровского края.

Курируемые вопросы: контроль за исполнением документов, работа с обращениями граждан и юридических лиц.

Одновременно со своими проблемами к управляющий делами Могилевского горисполкома Сергею Геннадьевичу Шинкоренко население Могилева сможет обратиться по телефону (8 0222) 42-21-02. Управляющий делами  администрации Ленинского района г. Могилева Александр Николаевич Поддубный ответит по телефону (8 0222) 72-31-38, управляющий делами администрации Октябрьского района г. Могилева Дмитрий Николаевич Тимофеенко — (8 0222) 42-30-42.

С жителями Бобруйска будет работать заместитель председателя горисполкома Виктория Анатольевна Омелюсик  — (8 0225) 68-00-18. Первый заместитель главы администрации Ленинского района г. Бобруйска Вячеслав Иванович Коротченя поможет разобраться с вопросами по номеру (8 0225) 76-52-33, а управляющий делами администрации Первомайского района г. Бобруйска Александр Семенович Одиноченко — (8 0225) 77-75-17.

В субботу с 9.00 до 12.00 прямые телефонные линии пройдут во всех райисполкомах Могилевской области.

Районы и города области Номер

телефона
Белыничский (02232) 79-207               
Бобруйский (0225) 74-52-11
Быховский (02231) 79-648
Глусский (02230) 78-978
Горецкий (02233)76-426
Дрибинский (02248) 78-981
Кировский (02237) 79-162
Климовичский (02244) 78-013
Кличевский (02236) 78-952
Костюковичский (02245) 78-134
Краснопольский (02238) 79-955
Кричевский (02241) 20-780
Круглянский (02234) 79-584
Могилевский 42-39-28
Мстиславский (02240) 59-009
Осиповичский (02235) 50-335
Славгородский (02246) 796-25
Хотимский (02247) 79-298
Чаусский (02242) 789-87
Чериковский (02243) 793-78
Шкловский (02239) 41-331

mogilev-region.gov.by

 
Теги: Могилев
 
 
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Прямую телефонную линию проведет 4 апреля управляющий делами Могилевского облисполкома Григорий Александрович Воронин. С 9.00 до 12.00 по номеру (8 0222) 50-18-69 он...
 
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