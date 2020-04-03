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Лукашенко: Нельзя искажать правду о Великой Отечественной войне. ЭКСКЛЮЗИВ

03.04.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

О главном событии этого года – праздновании 75-летия Победы – говорил в эксклюзивном интервью телерадиокомпании «МИР» президент Беларуси Александр Лукашенко. Глава государства подчеркнул, как важно сохранить справедливую память о Великой Отечественной войне.

«Главное сейчас. Первое: не позволить исказить историю той войны и правду о той войне. Вот во имя этого нам с россиянами надо всегда быть вместе. И второе: не пытаться приватизировать нашу общую Великую Победу. Надо ценить и отмечать эту Победу вместе и везде говорить, что это мы вместе победили. Вот это главное для нас сейчас. Все остальное – наша молодежь не глупая, она разберется», – отметил белорусский лидер.

Полную версию эксклюзивного интервью Александра Лукашенко смотрите сегодня после 19-часовых новостей.



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Теги: Новости
 
 
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Президент Беларуси подчеркнул, как важно сохранить справедливую память о тех событиях.
 
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