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Лукашенко: Нельзя искажать правду о Великой Отечественной войне. ЭКСКЛЮЗИВ
03.04.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
О главном событии этого года – праздновании 75-летия Победы – говорил
«Главное сейчас. Первое: не позволить исказить историю той войны и правду о той войне. Вот во имя этого нам с россиянами надо всегда быть вместе. И второе: не пытаться приватизировать нашу общую Великую Победу. Надо ценить и отмечать эту Победу вместе и везде говорить, что это мы вместе победили. Вот это главное для нас сейчас. Все остальное – наша молодежь не глупая, она разберется», – отметил белорусский лидер.
Полную версию эксклюзивного интервью Александра Лукашенко смотрите сегодня после 19-часовых новостей.
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Президент Беларуси подчеркнул, как важно сохранить справедливую память о тех событиях.
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