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Серьезная авария в Верхнедвинске: Opel врезался в скорую, потребовалась помощь спасателей
Источник материала: Tut.by
Легковушка врезалась в автомобиль скорой помощи в Верхнедвинске, потребовалась помощь спасателей. Об этом
Авария произошла в ночь на 3 апреля на улице Советской. Когда спасатели прибыли на место происшествия, выяснилось, что Opel столкнулся со стоящим на обочине автомобилем скорой медицинской помощи.
В результате ДТП 24-летний водитель легковушки оказался заблокирован в салоне. Из автомобиля мужчину при помощи специнструмента доставали спасатели. Пострадавшего с травмами различной степени тяжести госпитализировали. Водитель скорой в аварии не пострадал.
— В целях обеспечения безопасности на месте происшествия спасатели создали воздушно-пенную подушку, — проинформировали в МЧС.
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В результате ДТП 24-летний водитель легковушки оказался заблокирован в салоне.
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