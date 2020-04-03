Серьезная авария в Верхнедвинске: Opel врезался в скорую, потребовалась помощь спасателей

Источник материала: Tut.by

Легковушка врезалась в автомобиль скорой помощи в Верхнедвинске, потребовалась помощь спасателей. Об этом сообщили в МЧС.



Фото: МЧС

Авария произошла в ночь на 3 апреля на улице Советской. Когда спасатели прибыли на место происшествия, выяснилось, что Opel столкнулся со стоящим на обочине автомобилем скорой медицинской помощи.

В результате ДТП 24-летний водитель легковушки оказался заблокирован в салоне. Из автомобиля мужчину при помощи специнструмента доставали спасатели. Пострадавшего с травмами различной степени тяжести госпитализировали. Водитель скорой в аварии не пострадал.

— В целях обеспечения безопасности на месте происшествия спасатели создали воздушно-пенную подушку, — проинформировали в МЧС.