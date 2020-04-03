|
Жители Ивацевичского района пожаловались в Генпрокуратуру на местную милицию
03.04.2020 10:52 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Жители Ивацевичского района собрали 107 подписей под коллективным обращением в Генеральную прокуратуру. Они просят надзорный орган разобраться с местной милицией. Копии обращения и подписей местные жители передали БелаПАН.
Ивацевичский РОВД. Фото Геннадия Лущица
Как указывается в обращении в Генпрокуратуру, в
Подписанты просят Генпрокуратуру проверить наличие коррупционных факторов «в организации работы правоохранительных органов и
Жители района пишут, что местная
Заявители приводят примеры «регулярного и систематического нарушения закона со стороны сотрудников Ивацевичского РОВД» и утверждают, что некоторые граждане потерпели от неправомерных действий милиции.
К примеру, утверждается в обращении, гражданин Ковальчук после жалоб прокурору Ивацевичского района на действия сотрудников РОВД был помещен в психиатрическую больницу. Гражданин Бахур по заявлению Ивацевичского РОВД был направлен на принудительное лечение в ЛТП, не имея диагноза о хроническом алкоголизме.
Заявители приводят в обращении и другие примеры незаконных, по их мнению, действий милиционеров. Так, гражданин Молдовы Шевченко был депортирован в Россию вопреки требованиям закона о депортации в страну принадлежности.
В сообщении в Генпрокуратуру отмечается, что неправомочные «действия со стороны сотрудников РОВД носят систематический характер, а прокуратура района никаким образом на эти нарушения не реагирует».
«Прокурор Ивацевичского района не принимает мер реагирования, а порой фактически с его согласия совершаются противозаконные действия со стороны сотрудников РОВД», — говорится в сообщении.
Его авторы ставят под сомнение объективность надзора за соблюдением закона со стороны сотрудников правоохранительных органов, обосновывая это наличием родственных связей между прокурором района и заместителем начальника РОВД.
Так, заместитель начальника Ивацевичского РОВД является супругой прокурора района.
«Регулярные нарушения со стороны правоохранительных органов Ивацевичского РОВД и практически отсутствие возможности обжаловать данные действия на региональном уровне, вызывает общественный резонанс и недовольство жителей региона. Об этом свидетельствует количество размещенных жалоб на действия сотрудников милиции района в интернете», — написали местные жители в Генеральную прокуратуру.
Они просят принять меры реагирования и устранить причины, создающие условия для коррупции в Ивацевичском районе.
Как сообщили БелаПАН в Генеральной
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Жители Ивацевичского района собрали 107 подписей под коллективным обращением в Генеральную прокуратуру. Они просят надзорный орган разобраться с местной...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)