Жители Ивацевичского района пожаловались в Генпрокуратуру на местную милицию

Источник материала: Виртуальный Брест

Жители Ивацевичского района собрали 107 подписей под коллективным обращением в Генеральную прокуратуру. Они просят надзорный орган разобраться с местной милицией. Копии обращения и подписей местные жители передали БелаПАН.





Ивацевичский РОВД. Фото Геннадия Лущица

Как указывается в обращении в Генпрокуратуру, в Ивацевичском РОВД «организация работы и методы оказывают вредное влияние на общественную жизнь региона, подрывают доверие к власти и разрушают мнение местных жителей о справедливости и беспристрастном правосудии».

Подписанты просят Генпрокуратуру проверить наличие коррупционных факторов «в организации работы правоохранительных органов и прокуратуры Ивацевичского района, которые систематически способствуют совершению правонарушений должностными лицами».

Жители района пишут, что местная прокуратура не принимает никаких мер реагирования на их жалобы относительно действий правоохранительных органов, а если принимает, то такие меры реагирования носят формальный характер.

Заявители приводят примеры «регулярного и систематического нарушения закона со стороны сотрудников Ивацевичского РОВД» и утверждают, что некоторые граждане потерпели от неправомерных действий милиции.

К примеру, утверждается в обращении, гражданин Ковальчук после жалоб прокурору Ивацевичского района на действия сотрудников РОВД был помещен в психиатрическую больницу. Гражданин Бахур по заявлению Ивацевичского РОВД был направлен на принудительное лечение в ЛТП, не имея диагноза о хроническом алкоголизме.

Заявители приводят в обращении и другие примеры незаконных, по их мнению, действий милиционеров. Так, гражданин Молдовы Шевченко был депортирован в Россию вопреки требованиям закона о депортации в страну принадлежности.

В сообщении в Генпрокуратуру отмечается, что неправомочные «действия со стороны сотрудников РОВД носят систематический характер, а прокуратура района никаким образом на эти нарушения не реагирует».

«Прокурор Ивацевичского района не принимает мер реагирования, а порой фактически с его согласия совершаются противозаконные действия со стороны сотрудников РОВД», — говорится в сообщении.

Его авторы ставят под сомнение объективность надзора за соблюдением закона со стороны сотрудников правоохранительных органов, обосновывая это наличием родственных связей между прокурором района и заместителем начальника РОВД.

Так, заместитель начальника Ивацевичского РОВД является супругой прокурора района.

«Регулярные нарушения со стороны правоохранительных органов Ивацевичского РОВД и практически отсутствие возможности обжаловать данные действия на региональном уровне, вызывает общественный резонанс и недовольство жителей региона. Об этом свидетельствует количество размещенных жалоб на действия сотрудников милиции района в интернете», — написали местные жители в Генеральную прокуратуру.

Они просят принять меры реагирования и устранить причины, создающие условия для коррупции в Ивацевичском районе.

Как сообщили БелаПАН в Генеральной прокуратуре , коллективное обращение жителей Ивацевичского района получено и направлено для рассмотрения и реагирования в прокуратуру Брестской области.