Так с премией или без? Роснефть подписала контракты на поставки в Беларусь









"Поставки будут осуществляться на условиях, о которых компания сообщала ранее - то есть с премией $5 за тонну", - подчеркнули в НК.





Интерфаксу ", что пока документов для оформления маршрутных поручений не было. "Графиком поставки предусмотрены, и заявка "Роснефти" на поставки есть", - сказал он. Советник президента "Транснефти", пресс-секретарь Игорь Демин сообщил "", что пока документов для оформления маршрутных поручений не было. "Графиком поставки предусмотрены, и заявка "Роснефти" на поставки есть", - сказал он.





В двусторонних отношениях Беларуси и России на данный момент одной из основных проблем является отсутствие с 1 января контрактов на поставку нефти из РФ на белорусские НПЗ, один из которых частично принадлежит двум российским нефтяным компаниям - "Роснефти" и "Газпром нефти".





Беларусь с конца 2019 года ведет переговоры с крупными российскими нефтяными компаниями об условиях поставки нефти на белорусские НПЗ. Небольшие поставки осуществляли в основном структуры близкого к Лукашенко российского олигарха Михаила Гуцериева.





В этой ситуации Беларусь начала альтернативный импорт нефти - через порт Клайпеды по железной дороге на НПЗ "Нафтан" и через порт Одессы на Мозырский НПЗ по нефтепроводам Одесса-Броды/Броды-Мозырь.









Ранее российские компании не могли договориться с белорусской стороной о цене поставок нефти на белорусские НПЗ. Теперь речь идет о доступе грузоотправителей к данному направлению.





Министр энергетики Александр Новак 2 апреля сообщил, что российские компании снизили премию при поставках нефти в Беларусь с $12 до $5 за тонну.





Однако в Минске продолжают настаивать, что будут покупать российскую нефть только без премии. Поэтому до сих пор не ясно, на каких условиях все-таки будет поставлять нефть в Беларусь Роснефть и кто из сторон говорит нам неправду.





Кстати, по данным "Транснефти", российские компании подали заявки на поставку в Беларусь в апреле 1 млн тонн нефти, но на данный момент ни одно маршрутное поручение пока не оформлено.