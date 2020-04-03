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Так с премией или без? Роснефть подписала контракты на поставки в Беларусь
Источник материала: Партизан
"Роснефть" и белорусские НПЗ подписали контракты на поставку нефти в Беларусь, сообщили накануне в российской компании.
"Поставки будут осуществляться на условиях, о которых компания сообщала ранее - то есть с премией $5 за тонну", - подчеркнули в НК.
Советник президента "Транснефти", пресс-секретарь Игорь Демин сообщил "
В двусторонних отношениях Беларуси и России на данный момент одной из основных проблем является отсутствие с 1 января контрактов на поставку нефти из РФ на белорусские НПЗ, один из которых частично принадлежит двум российским нефтяным компаниям - "Роснефти" и "Газпром нефти".
Беларусь с конца 2019 года ведет переговоры с крупными российскими нефтяными компаниями об условиях поставки нефти на белорусские НПЗ. Небольшие поставки осуществляли в основном структуры близкого к Лукашенко российского олигарха Михаила Гуцериева.
В этой ситуации Беларусь начала альтернативный импорт нефти - через порт Клайпеды по железной дороге на НПЗ "Нафтан" и через порт Одессы на Мозырский НПЗ по нефтепроводам Одесса-Броды/Броды-Мозырь.
Ранее российские компании не могли договориться с белорусской стороной о цене поставок нефти на белорусские НПЗ. Теперь речь идет о доступе грузоотправителей к данному направлению.
Министр энергетики Александр Новак 2 апреля сообщил, что российские компании снизили премию при поставках нефти в Беларусь с $12 до $5 за тонну.
Однако в Минске продолжают настаивать, что будут покупать российскую нефть только без премии. Поэтому до сих пор не ясно, на каких условиях все-таки будет поставлять нефть в Беларусь Роснефть и кто из сторон говорит нам неправду.
Кстати, по данным "Транснефти", российские компании подали заявки на поставку в Беларусь в апреле 1 млн тонн нефти, но на данный момент ни одно маршрутное поручение пока не оформлено.
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"Роснефть" и белорусские НПЗ подписали контракты на поставку нефти в Беларусь, сообщили накануне в российской компании.
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