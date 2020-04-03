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В новостройках за электроэнергию разрешили платить со скидкой
Источник материала: Myfin
Нововведения утверждены постановлением правительства № 152 от 18 марта.
Согласно документу, с 1 апреля для собственников жилья во вновь введенных многоквартирных домах будут действовать льгота в течение одного месяца со дня возникновения права собственности до дня регистрации по месту жительства в этой новостройке
Если за этот месяц никто не будет зарегистрирован, то все равно придется платить по полным тарифам.
Новшество касается и жилья, где электроэнергия используется для отопления и горячего водоснабжения.
Те, кто проживает в квартирах с газовыми плитами (где нет электроплит, центрального горячего водоснабжения, индивидуального газового водонагревателя, но есть централизованное отопление), будут платить за подогрев воды электричеством с применением понижающего коэффициента в 0,85 (ныне действующий тариф - 0,1901 рубля за кВт•ч).
Источник: Myfin.by
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