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YouTube создаст собственный аналог TikTok

03.04.2020 11:20 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

YouTube создаст собственный аналог TikTok

Видеохостинг YouTube разрабатывает собственный аналог платформы для создания коротких видео с музыкой TikTok. Платформа получит название Shorts.

За последние два года популярность TikTok выросла на 125%, а число его скачиваний достигло 1,5 млрд раз. При этом активная аудитория платформы уже достигла 800 млн человек. Успех приложения и стал причиной разработки его аналога.

Разрабатываемое YouTube приложение будет обладать тем же функционалом, что и сам TikTok: пользователи смогут загружать короткие авторские ролики с музыкой, огромная коллекция которой имеется на видеохостинге.

Это уже не первый попытка создания клона TikTok. Ранее аналогичное приложения создавала Facebook, однако Lasso – так называлось приложение – не сумело добиться внимания со стороны целевой аудитории. Позже компания начала добавлять некоторые функции TikTok в другое свое приложение – Instagram.

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Видеохостинг YouTube разрабатывает собственный аналог платформы для создания коротких видео с музыкой TikTok. Платформа получит название Shorts. За последние два года...
 
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