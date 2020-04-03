Девять лет получил убивший отца молотком житель Браславщины. Тело мужчины не могли найти четыре года









Все эти годы житель расположенного рядом с Видзами хутора Афанасий Зиду считался пропавшим без вести. В апреле 2015 года о его исчезновении заявила жена. Возле дороги удалось найти только окровавленный велосипед сельчанина, поэтому долгое время рассматривалась версия, что его сбила машина.





13 августа 2019 года в милицию пришел 36-летний односельчанин пропавшего Афанасия Зиду и заявил, что того убил родной Иван. Мужчина рассказал, что знает, где находится тело — он в захоронении убитого.





Правоохранители проверили показания сельчанина и в указанном сельчанином месте откопали останки 50-летнего мужчины со следами насильственной смерти. Как позже установит следствие, из-за конфликта и неприязненных отношений 32-лентним молодой человек молотком убил своего отца.





В ходе предварительного расследования Иван Зиду он признал себя виновным в убийстве своего отца. Во время следствия обвиняемый давал последовательные показания, которые подтвердил и в суде, в частности, что нанес спящему на придомовой территории отцу не менее 5 ударов молотком по голове.





На месте, где обнаружено тело исчезнувшего четыре года назад жителя Браславского района работает следственно-оперативная группа, милиция задержала саны погибшего. Фото МВД





Кроме признательных показаний, вина обвиняемого в совершенном преступлении подтверждается показаниями свидетелей, заключениями экспертизы и иными письменными материалами уголовного дела, пишет газета «Браслаўская звязда» со ссылкой на государственного обвинителя, заместителя прокурора района Сергея Гарбуса.





Психолого-психиатрическая экспертиза пришла к заключению, что в период совершения особо тяжкого преступления обвиняемый мог в полной мере осознавать фактический характер своих действий.





Суд Браславского района признал жителя Видзовского сельсовета Ивана Зиду виновным в убийстве и приговорил его к 9 годам лишения свободы. Отбывать наказание отцеубийца будет в исправительной колонии в условиях усиленного режима.