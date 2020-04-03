Лукашенко об оценке работы руководителей: советские времена прошли, главный критерий – деньги!

Источник материала: ОНТ

Критерии оценки эффективности работы руководителей районов Беларуси должны ориентироваться не на количественные, а на качественные показатели, на эффективность производств. Об этом сегодня в ходе поездки в Смолевичский район заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко.

Президент добавил, что поощрять руководителей и их подчиненных следует только в случае увеличения поступлений бюджета и доходности производств, но не за сугубо количественные показатели.

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