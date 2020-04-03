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В Минске приостановили работу отделений дневного пребывания для пожилых, но для инвалидов они работают
Источник материала: СТВ
Гость в студии программы
Что касается системы социального обслуживания: и работа социального такси, и работа сиделок, и доставка продуктов, уборка квартиры – все будем выполнять. Более того, я хочу сказать, что у нас еще увеличится количество клиентов, потому что на сегодня мы уже имеем, по результатам наших звонков, 174 человека изъявили желание, чтобы мы им помогали – приносили продукты на дом и лекарства.
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В Минске приостановили работу отделений дневного пребывания для пожилых, но для инвалидов они работают
Гость в студии программы «Большой город» – председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома.
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