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В Минске приостановили работу отделений дневного пребывания для пожилых, но для инвалидов они работают

03.04.2020 12:01 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Гость в студии программы «Большой город» председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома.

В Минске приостановили работу отделений дневного пребывания для пожилых, но для инвалидов они работают

Жанна Романович, председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома:
Мы приостановили работу отделений дневного пребывания для пожилых людей. Но, прежде всего, это для безопасности самого пожилого человека. Применяем индивидуальный подход в отделении дневного пребывания для инвалидов. Поскольку есть родители, которые работает, и предприятия еще работают. И есть такие отдельные случаи, когда ребята не могут оставаться дома самостоятельно. Потому отделения дневного пребывания для инвалидов работают.

Что касается системы социального обслуживания: и работа социального такси, и работа сиделок, и доставка продуктов, уборка квартиры – все будем выполнять. Более того, я хочу сказать, что у нас еще увеличится количество клиентов, потому что на сегодня мы уже имеем, по результатам наших звонков, 174 человека изъявили желание, чтобы мы им помогали – приносили продукты на дом и лекарства.

Люди в материале: Жанна Романович

 
 
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Гость в студии программы «Большой город» – председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома.
 
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