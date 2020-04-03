12 ноября 2019 года игроки "Динамо" за незаконное вознаграждение в сумме от 16 до 32 тыс. рублей, в зависимости от достигнутых выигрышей по ставкам, оказали противоправное влияние на результат матча чемпионата Беларуси с "Могилевом". Они обеспечили группой лиц поражение своей команды со счетом 5:6. Однако не смогли получить деньги в связи с изобличением их противоправной деятельности.





После проверки материалов уголовного дела в Генпрокуратуре пришли к выводу об обоснованности обвинения, полном и объективном исследовании обстоятельств преступления, согласились с правовой квалификацией содеянного по ч.1 ст.14 и ч.1 ст.253 Уголовного кодекса Республики Беларусь.





Уголовное дело находилось в производстве главного управления по расследованию преступлений в сфере организованной преступности и коррупции Следственного комитета, — говорится на сайте Генпрокуратуры РБ.



