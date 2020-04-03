ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Хоккей. Дело о "договорняке" с участием "Динамо-Молодечно" направлено в суд

03.04.2020 12:20 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Генпрокуратура направила в Минский городской суд для определения подсудности уголовное дело в отношении четырех хоккеистов "Динамо-Молодечно" об организации договорного матча.

12 ноября 2019 года игроки "Динамо" за незаконное вознаграждение в сумме от 16 до 32 тыс. рублей, в зависимости от достигнутых выигрышей по ставкам, оказали противоправное влияние на результат матча чемпионата Беларуси с "Могилевом". Они обеспечили группой лиц поражение своей команды со счетом 5:6. Однако не смогли получить деньги в связи с изобличением их противоправной деятельности.

После проверки материалов уголовного дела в Генпрокуратуре пришли к выводу об обоснованности обвинения, полном и объективном исследовании обстоятельств преступления, согласились с правовой квалификацией содеянного по ч.1 ст.14 и ч.1 ст.253 Уголовного кодекса Республики Беларусь.

Уголовное дело находилось в производстве главного управления по расследованию преступлений в сфере организованной преступности и коррупции Следственного комитета, — говорится на сайте Генпрокуратуры РБ.
 
Теги: Могилев
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Генпрокуратура направила в Минский городской суд для определения подсудности уголовное дело в отношении четырех хоккеистов "Динамо-Молодечно" об организации...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Крупском районе пьяный на внедорожнике решил уйти от погони ГАИ через лес, но заехал в тупик
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

02.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
03.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Ивьевский край
Единство
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика