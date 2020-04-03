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«Были призваны из запаса 177 военнослужащих». Как проходило командно-штабное учение в Клецке

03.04.2020 11:30 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Клецк под надежной защитой. Накануне здесь прошло командно-штабное учение, которое стало итогом проверки войск территориальной обороны всего Клецкого района, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Были призваны из запаса 177 военнослужащих». Как проходило командно-штабное учение в Клецке

В ходе тренировки военнослужащие, призванные из запаса, совместно с представителями МВД и МЧС отработали задачи по охране и обороне важных объектов, а также по борьбе с незаконными вооруженными формированиями.

«Были призваны из запаса 177 военнослужащих». Как проходило командно-штабное учение в Клецке

Игорь Тарабеш, военный комиссар Минской области:
Были призваны из запаса 177 военнослужащих. С ними были проведены занятия по слаживанию штаба района, по боевому слаживанию отдельного стрелкового батальона. С 31 марта они приступили к выполнению задач территориальной обороны: непосредственно по поддержанию режима военного положения в Клецке, по охране и обороне наиболее важных объектов и по борьбе с диверсионными группами противника.

Напомним, проверка системы территориальной обороны проходит в разных регионах страны по поручению главы государства.

«Были призваны из запаса 177 военнослужащих». Как проходило командно-штабное учение в Клецке

«Были призваны из запаса 177 военнослужащих». Как проходило командно-штабное учение в Клецке

Люди в материале: Игорь Тарабеш

 
 
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Новости Беларуси. Клецк под надежной защитой. Накануне здесь прошло командно-штабное учение, которое стало итогом проверки войск территориальной обороны всего...
 
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