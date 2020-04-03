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«Были призваны из запаса 177 военнослужащих». Как проходило командно-штабное учение в Клецке
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Клецк под надежной защитой. Накануне здесь прошло командно-штабное учение, которое стало итогом проверки войск территориальной обороны всего Клецкого района, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В ходе тренировки военнослужащие, призванные из запаса, совместно с представителями МВД и МЧС отработали задачи по охране и обороне важных объектов, а также по борьбе с незаконными вооруженными формированиями.
Игорь Тарабеш, военный комиссар Минской области:
Напомним, проверка системы территориальной обороны проходит в разных регионах страны по поручению главы государства.
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Новости Беларуси. Клецк под надежной защитой. Накануне здесь прошло командно-штабное учение, которое стало итогом проверки войск территориальной обороны всего...
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