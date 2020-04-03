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«Юность» и «Шахтер» сыграют пятый матч финальной серии Кубка Президента
Источник материала: ОНТ
Сегодня в столице пройдёт пятый матч финальной серии хоккейного Кубка Президента.
За чемпионский титул поборются Минская «Юность» и Солигорский «Шахтёр». Команды уже три раза разыгрывали Кубок. Нынешняя игра может стать решающей.
Сейчас в счёте ведёт «Юность» – 3:1. Если фортуна будет на стороне минчан, команда Александра Макрицкого может оформить девятый чемпионский титул. Начало поединка на «Чижовка-Арене» в семь вечера.
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Сегодня в столице пройдёт пятый матч финальной серии хоккейного Кубка Президента. За чемпионский титул поборются Минская «Юность» и Солигорский «Шахтёр». Команды...
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