Оркестр сыграл «Болеро» Равеля, не выходя из дома (ВИДЕО)

Источник материала: ОНТ

Известное произведение «Болеро» французского композитора Мориса Равеля сыграли музыканты Национального оркестра Франции, не выходя из собственных квартир.

На то, чтобы записать каждую партию и свести всё воедино, музыкантам потребовалось четыре дня. На такой эксперимент артистов натолкнула изоляция. Музыкантам очень не хватает публики. А еще это способ снова почувствовать себя в коллективе во время карантина. Правда, не всем удалось свои инструменты прихватить домой. Некоторым пришлось импровизировать.

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