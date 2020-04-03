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Оркестр сыграл «Болеро» Равеля, не выходя из дома (ВИДЕО)
Источник материала: ОНТ
Известное произведение «Болеро» французского композитора Мориса Равеля сыграли музыканты Национального оркестра Франции, не выходя из собственных квартир.
На то, чтобы записать каждую партию и свести всё воедино, музыкантам потребовалось четыре дня. На такой эксперимент артистов натолкнула изоляция. Музыкантам очень не хватает публики. А еще это способ снова почувствовать себя в коллективе во время карантина. Правда, не всем удалось свои инструменты прихватить домой. Некоторым пришлось импровизировать.
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Известное произведение «Болеро» французского композитора Мориса Равеля сыграли музыканты Национального оркестра Франции, не выходя из собственных квартир. На...
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