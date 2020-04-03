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Лукашенко: школьные каникулы, скорее всего, продлим на неделю

03.04.2020 12:54 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Школьные каникулы, скорее всего, будут продлены на неделю. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня в Смолевичском районе, отвечая на вопросы журналистов, передает корреспондент БЕЛТА.

Лукашенко: школьные каникулы, скорее всего, продлим на неделю

фото - иллюстрация

"Требования продлить каникулы со стороны родителей, медицины - это неправильно. Но мы не будем давлеть над родителями. Это их дети. Как они примут решение в этом коронапсихозе, так и будет", - сказал глава государства.

Лукашенко: школьные каникулы, скорее всего, продлим на неделю

Тем не менее, по его словам, надо изучить потенциальную наполняемость классов. "Хотят, чтобы мы продлили каникулы, завтра мне доложит министр образования. Завтра-послезавтра мною будет принято решение. Скорее всего, мы продлим на неделю", - сказал Президент.

Владимир Матвеев

 
 
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  Школьные каникулы, скорее всего, будут продлены на неделю. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня в Смолевичском районе, отвечая на...
 
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