 В Ивацевичском районе в ДТП пострадал минчанин

Источник материала: Виртуальный Брест

Дорожно-транспортное происшествие произошло 20:50 часов. По предварительной информации: 47-летняя жительница п.Зеленый Бор Ивацевичского района, управляла автомобилем «Шкода Фелиция», двигалась по автодороге М1-Е30 «Брест-Минск-граница РФ», в крайней левой полосе, по направлению к г.Бресту.





На 149 км водитель совершила столкновение с впереди двигавшимся в попутном направлении автомобилем «Рено Меган Сценник», под управлением 27-летнего минчанина, который применил меры экстренного торможения, так как впереди него водитель, управлявший грузовиком, в составе с полуприцепом, выполнял маневр разворота с крайней правой полосы.





В результате ДТП водитель «Рено» с травмами госпитализирован.





Проводится проверка.