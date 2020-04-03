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В Ивацевичском районе в ДТП пострадал минчанин
03.04.2020 12:54 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Дорожно-транспортное происшествие произошло 20:50 часов. По предварительной информации: 47-летняя жительница п.Зеленый Бор Ивацевичского района, управляла автомобилем «Шкода Фелиция», двигалась по автодороге М1-Е30 «Брест-Минск-граница РФ», в крайней левой полосе, по направлению к г.Бресту.
На 149 км водитель совершила столкновение с впереди двигавшимся в попутном направлении автомобилем «Рено Меган Сценник», под управлением 27-летнего минчанина, который применил меры экстренного торможения, так как впереди него водитель, управлявший грузовиком, в составе с полуприцепом, выполнял маневр разворота с крайней правой полосы.
В результате ДТП водитель «Рено» с травмами госпитализирован.
Проводится проверка.
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Дорожно-транспортное происшествие произошло 20:50 часов. По предварительной информации: 47-летняя жительница п.Зеленый Бор Ивацевичского района, управляла...
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