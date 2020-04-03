Лукашенко уехал в Смолевичский район

Александр Лукашенко 3 апреля совершает рабочую поездку в Смолевичский район Минской области для посещения организации группы компаний «Серволюкс».

Также в планах, по информации пресс-службы президента, визит на предприятие МТФ «Мглё», где Лукашенко доложат о развитии сельского хозяйства в столичном регионе в целом и Смолевичском районе в частности, а также ознакомят с перспективами развития группы компаний СЗАО «Серволюкс». Покажут Лукашенко и современные технологии выращивания и содержания крупного рогатого скота.

На ЗАО «Юнимит» Лукашенко ознакомится с технологией производства полуфабрикатов из мяса птицы.

Справка БДГ