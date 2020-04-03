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Лукашенко уехал в Смолевичский район

03.04.2020 13:08 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Александр Лукашенко 3 апреля совершает рабочую поездку в Смолевичский район Минской области для посещения организации группы компаний «Серволюкс». 

Также в планах, по информации пресс-службы президента, визит на предприятие МТФ «Мглё», где Лукашенко доложат о развитии сельского хозяйства в столичном регионе в целом и Смолевичском районе в частности, а также ознакомят с перспективами развития группы компаний СЗАО «Серволюкс». Покажут Лукашенко и современные технологии выращивания и содержания крупного рогатого скота.

На ЗАО «Юнимит» Лукашенко ознакомится с технологией производства полуфабрикатов из мяса птицы.

Справка БДГ

Компания «Серволюкс» занимается производством продукции из мяса птицы, выпускает комбикорма, масо-колбасную продукцию и мясные полуфабрикаты, молочную продукцию. В 2016 году финансового директора «Серволюкса» и владельца компании Евгения Баскина задержали в аэропорту,о чем сообщил председатель КГБ Валерий Вакульчик. По словам главы Комитета госбезопасности Беларуси, руководитель компании и еще полтора десятка сотрудников были задержаны по подозрению в неуплате налогов в особо крупных размерах.

 
 
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Александр Лукашенко 3 апреля совершает рабочую поездку в Смолевичский район Минской области для посещения организации группы компаний «Серволюкс». 
 
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