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Лукашенко уехал в Смолевичский район
Источник материала: БДГ
Александр Лукашенко 3 апреля совершает рабочую поездку в Смолевичский район Минской области для посещения организации группы компаний «Серволюкс».
Также в планах, по информации пресс-службы президента, визит на предприятие МТФ «Мглё», где Лукашенко доложат о развитии сельского хозяйства в столичном регионе в целом и Смолевичском районе в частности, а также ознакомят с перспективами развития группы компаний СЗАО «Серволюкс». Покажут Лукашенко и современные технологии выращивания и содержания крупного рогатого скота.
На ЗАО «Юнимит» Лукашенко ознакомится с технологией производства полуфабрикатов из мяса птицы.
Справка БДГ
Компания «Серволюкс» занимается производством продукции из мяса птицы, выпускает комбикорма, масо-колбасную продукцию и мясные полуфабрикаты, молочную продукцию. В 2016 году финансового директора «Серволюкса» и владельца компании
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Александр Лукашенко 3 апреля совершает рабочую поездку в Смолевичский район Минской области для посещения организации группы компаний «Серволюкс».
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