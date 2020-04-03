Лукашенко: школьные каникулы, скорее всего, продлим на неделю

Источник материала: Новости Докшицы



Школьные каникулы, скорее всего, будут продлены на неделю. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня в Смолевичском районе , отвечая на вопросы журналистов, передает корреспондент БЕЛТА .

«Требования продлить каникулы со стороны родителей, медицины — это неправильно. Но мы не будем давлеть над родителями. Это их дети. Как они примут решение в этом коронапсихозе, так и будет», — сказал глава государства.

Тем не менее, по его словам, надо изучить потенциальную наполняемость классов. «Хотят, чтобы мы продлили каникулы, завтра мне доложит министр образования. Завтра-послезавтра мною будет принято решение. Скорее всего, мы продлим на неделю», — сказал Президент.