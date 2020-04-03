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В Пинске прошла 28 сессия горсовета депутатов
03.04.2020 — Разное | Пинский Вестник
Источник материала: Пинский Вестник> Три вопроса - на рассмотрение депутатов были вынесены на двадцатой сессии городского Совета депутатов 28-го созыва. Так, народные избранники обсудили состояние работы с обращениями граждан и юридических лиц, выполнение административных процедур за 2019 год; отчет председателя городского Совета депутатов о деятельности Совета и его органов в минувшем году; вопрос о продаже госимущества.
Почему обращений меньше не становится?
И какие шаги необходимо предпринять, чтобы изменить ситуацию?
Именно эти вопросы поставил во главу угла председатель горисполкома Иван Ребковец, который наряду с членом Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Ириной Сачковской принял участие в работе сессии.
А ситуация такова: по словам начальника отдела по работе с обращениями граждан и юридических лиц горисполкома Ирины Лосич, которая выступила по данному вопросу, в 2019 году по сравнению с 2018-м общее количество обращений увеличилось на 9,2%, в том числе граждан — на 9,1%, юридических лиц — на 11,8%. Письменных обращений было больше на 11,2%, электронных — на 43,6%. На
8,5% уменьшилось только количество устных обращений. На 5% меньше поступило и поручений от вышестоящих органов по жалобам пинчан. Из администрации Президента Республики Беларусь в горисполком было направлено то же число обращений — 31.
Что касается тематики, то по сравнению с 2018 годом в 2019-м горожане чаще обращались по вопросам коммунального хозяйства, землеустройства, архитектуры, строительства, заработной платы, торговли, потребительского рынка, транспорта; реже — по жилищным, вопросам социального и пенсионного обеспечения, трудоустройства, здравоохранения, образования, культуры, спорта и туризма.
Понятно, что эти цифры являются своеобразным индикатором деятельности служб города — более качественная их работа, в том числе и разъяснительная, вызывает меньше нареканий и недовольства со стороны горожан.
Кстати будет сказать, что люди меньше обращались на личный и выездной приемы, «прямые телефонные линии» руководства города. А вот что касается «горячей линии» горисполкома, то по обращениям, поступившим на нее, количество поручений выросло на 72,7%.
Ирина Ивановна отметила, что работа с обращениями граждан и юридических лиц проводится на постоянной основе, принимаются меры по неукоснительному соблюдению законодательства, тем не менее, не удалось избежать нарушений и недостатков, в связи с чем 33 человека, в том числе пять должностных лиц горисполкома, были привлечены к ответственности.
Был рассмотрен и вопрос выполнения в минувшем году административных процедур. Всего их, входящих в компетенцию исполкома, было осуществлено 105103, в том числе 102893 — в отношении физических лиц, 2210 — в отношении юридических лиц. К примеру, в социальной сфере наиболее востребованными оказались постановка на учет ребенка, нуждающегося в определении в учреждение образования для получения дошкольного образования; принятие решения о назначении (отказе в назначении) семейного капитала и другие.
Социальная защищённость горожан – в приоритете
Данный приоритет определен и на текущий год. И он будет выдержан, уверен председатель городского Совета депутатов Леонтий Лемешевский, который отчитывался на сессии о деятельности Совета в минувшем году, к слову, отмеченном многими знаковыми общественно-политическими событиями. Активное и непосредственное участие в их проведении приняли и народные избранники.
Советы являются представительными государственными органами на территории административно-территориальной единицы и основным звеном системы местного самоуправления. Именно они утверждают региональные комплексы мероприятий по широкому спектру направлений, обеспечивающие реализацию государственных программ, и осуществляют контроль за их исполнением.
Как отметил Леонтий Антонович, на контроле в городском Совете депутатов находятся 10 программ, утвержденных в 2016 году на период
до 2020 года. Одна из основных — Программа социально-экономического развития города на 2016-2020 годы. В рамках ее реализации Совет ежегодно заслушивает отчет о выполнении прогноза социально-экономического развития города.
В минувшем году была продолжена практика выездных сессий. Так, в июне был рассмотрен вопрос «О состоянии охраны труда и профилактике травматизма на предприятиях г. Пинска». Депутаты и участники сессии смогли ознакомиться с организацией данной работы на строительных объектах ОАО «Стройтрест № 2» и ОАО «Пинское РСУ».
А в сентябре большую заинтересованность они проявили при рассмотрении вопросов, касавшихся благоустройства города, наведения порядка на земле, во время выездной сессии, которая состоялась на базе ЖЭСа №7. Участники сессии наряду с другими объектами посетили лесопарковую полосу, которую начали облагораживать работники Пинского лесхоза.
Как известно, в соответствии с законодательством между сессиями Совет осуществляет свою деятельность через работу президиума, на котором обсуждаются важнейшие вопросы жизнедеятельности. Один из таких был рассмотрен в третьем квартале, касался организации информационного сопровождения туристического потенциала Пинска в рамках городского комплекса мероприятий по реализации в городе Государственной программы «Беларусь гостеприимная» на 2016-2020 годы, подпрограммы «Маркетинг туристических услуг». По результатам обсуждения было рекомендовано максимально использовать социальные сети и сайт горисполкома для привлечения туристов в наш богатый историческими и культурными памятниками город, активнее внедрять QR-коды на туристических маршрутах.
Леонтий Антонович остановился на деятельности постоянных комиссий, работе с обращениями граждан, рассказал о развитии самоуправления, поблагодарил депутатов за активную жизненную позицию.
В заключение он отметил, что 2020-й не менее насыщенный на события, чем предыдущий, и выразил уверенность, что дальнейшее взаимодействие городского Совета депутатов, исполнительной власти и общественности в работе на благо горожан станет еще более тесным и эффективным.
Наталья КИРКОВЕЦ
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Три вопроса - на рассмотрение депутатов были вынесены на двадцатой сессии городского Совета депутатов 28-го созыва. Так, народные избранники обсудили состояние...
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