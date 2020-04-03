В Пинске прошла 28 сессия горсовета депутатов

Источник материала: Пинский Вестник

Три вопроса - на рассмотрение депутатов были вынесены на двадцатой

сессии городского Совета

депутатов 28-го созыва.

Так, народные избранники

обсудили состояние работы

с обращениями граждан и

юридических лиц, выполнение

административных процедур

за 2019 год; отчет председателя

городского Совета депутатов о

деятельности Совета и его органов

в минувшем году; вопрос о

продаже госимущества.



Почему обращений

меньше не становится?



И какие шаги необходимо предпри

нять, чтобы изменить ситуацию?



Именно эти вопросы поставил во

главу угла председатель гориспол

кома Иван Ребковец, который наря

ду с членом Совета Республики На

ционального собрания Республики

Беларусь Ириной Сачковской при

нял участие в работе сессии.



А ситуация такова: по словам на

чальника отдела по работе с обраще

ниями граждан и юридических лиц

горисполкома Ирины Лосич, кото

рая выступила по данному вопросу, в

2019 году по сравнению с 2018-м об

щее количество обращений увеличи

лось на 9,2%, в том числе граждан —

на 9,1%, юридических лиц — на 11,8%.

Письменных обращений было больше

на 11,2%, электронных — на 43,6%. На

8,5% уменьшилось только количество

устных обращений. На 5% меньше по

ступило и поручений от вышестоящих

органов по жалобам пинчан. Из адми

нистрации Президента Республики

Беларусь в горисполком было направ

лено то же число обращений — 31.



Что касается тематики, то по срав

нению с 2018 годом в 2019-м горожане

чаще обращались по вопросам комму

нального хозяйства, землеустройства,

архитектуры, строительства, заработ

ной платы, торговли, потребительско

го рынка, транспорта; реже — по жи

лищным, вопросам социального и пен

сионного обеспечения, трудоустрой

ства, здравоохранения, образования,

культуры, спорта и туризма.



Понятно, что эти цифры являются

своеобразным индикатором деятель

ности служб города — более качествен

ная их работа, в том числе и разъясни

тельная, вызывает меньше нареканий и

недовольства со стороны горожан.



Кстати будет сказать, что лю

ди меньше обращались на личный

и выездной приемы, «прямые теле

фонные линии» руководства города.

А вот что касается «горячей линии»

горисполкома, то по обращениям,

поступившим на нее, количество по

ручений выросло на 72,7%.



Ирина Ивановна отметила, что ра

бота с обращениями граждан и юри

дических лиц проводится на постоян

ной основе, принимаются меры по не

укоснительному соблюдению законо

дательства, тем не менее, не удалось

избежать нарушений и недостатков, в

связи с чем 33 человека, в том числе

пять должностных лиц горисполкома,

были привлечены к ответственности.



Был рассмотрен и вопрос выпол

нения в минувшем году админи

стративных процедур. Всего их, вхо

дящих в компетенцию исполкома,

было осуществлено 105103, в том

числе 102893 — в отношении фи

зических лиц, 2210 — в отношении

юридических лиц. К примеру, в со

циальной сфере наиболее востре

бованными оказались постановка

на учет ребенка, нуждающегося в

определении в учреждение образо

вания для получения дошкольного

образования; принятие решения о

назначении (отказе в назначении) се

мейного капитала и другие.



Социальная защищённость

горожан – в приоритете



Данный приоритет определен и на теку

щий год. И он будет выдержан, уверен

председатель городского Совета депута

тов Леонтий Лемешевский, который от

читывался на сессии о деятельности Со

вета в минувшем году, к слову, отмечен

ном многими знаковыми общественно-

политическими событиями. Активное и

непосредственное участие в их проведе

нии приняли и народные избранники.



Советы являются представитель

ными государственными органами на

территории административно-терри

ториальной единицы и основным зве

ном системы местного самоуправле

ния. Именно они утверждают регио

нальные комплексы мероприятий по

широкому спектру направлений, обе

спечивающие реализацию государ

ственных программ, и осуществляют

контроль за их исполнением.



Как отметил Леонтий Антонович,

на контроле в городском Совете де

путатов находятся 10 программ, ут

вержденных в 2016 году на период

до 2020 года. Одна из основных —

Программа социально-экономиче

ского развития города на 2016-2020

годы. В рамках ее реализации Совет

ежегодно заслушивает отчет о вы

полнении прогноза социально-эко

номического развития города.



В минувшем году была продолже

на практика выездных сессий. Так, в

июне был рассмотрен вопрос «О со

стоянии охраны труда и профилак

тике травматизма на предприяти

ях г. Пинска». Депутаты и участники

сессии смогли ознакомиться с орга

низацией данной работы на строи

тельных объектах ОАО «Стройтрест

№ 2» и ОАО «Пинское РСУ».



А в сентябре большую заинтересо

ванность они проявили при рассмо

трении вопросов, касавшихся благо

устройства города, наведения поряд

ка на земле, во время выездной сес

сии, которая состоялась на базе ЖЭСа

№7. Участники сессии наряду с други

ми объектами посетили лесопарковую

полосу, которую начали облагоражи

вать работники Пинского лесхоза.



Как известно, в соответствии с за

конодательством между сессиями

Совет осуществляет свою деятель

ность через работу президиума, на

котором обсуждаются важнейшие

вопросы жизнедеятельности. Один из

таких был рассмотрен в третьем квар

тале, касался организации информа

ционного сопровождения туристиче

ского потенциала Пинска в рамках го

родского комплекса мероприятий по

реализации в городе Государствен

ной программы «Беларусь гостепри

имная» на 2016-2020 годы, подпро

граммы «Маркетинг туристических

услуг». По результатам обсуждения

было рекомендовано максимально

использовать социальные сети и сайт

горисполкома для привлечения тури

стов в наш богатый историческими и

культурными памятниками город, ак

тивнее внедрять QR-коды на туристи

ческих маршрутах.



Леонтий Антонович остановился

на деятельности постоянных комис

сий, работе с обращениями граждан,

рассказал о развитии самоуправле

ния, поблагодарил депутатов за ак

тивную жизненную позицию.



В заключение он отметил, что 2020-й

не менее насыщенный на события, чем

предыдущий, и выразил уверенность,

что дальнейшее взаимодействие го

родского Совета депутатов, исполни

тельной власти и общественности в

работе на благо горожан станет еще

более тесным и эффективным.



Наталья КИРКОВЕЦ