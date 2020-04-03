Президент Беларуси Александр Лукашенко с учетом конъюнктуры рынка и невысокой цены на нефть считает необходимым закупить готовые нефтепродукты и заполнить ими хранилища в районах и областях страны. Об этом он заявил сегодня во время посещения Смолевичского района, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства поинтересовался, в каких объемах можно принять на хранение готовые нефтепродукты. «Надо мобилизоваться, надо знать, сколько сможем хранить в хозяйствах топлива, сколько на базах — в районах, областях. Надо купить нефтепродукты и заполнить хранилища», — считает Президент.