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В Беловежской пуще вновь замечены бурые медведи

03.04.2020 14:44 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Беловежской пуще вновь замечены бурые медведи

Косолапый попал в объектив фото- ловушки и дал повод учёным надеяться, что эти крупные животные возвращаются в пущу.

По данным специалистов, медведей тут не было почти 200 лет, а вот в XVIII веке их было много. Но их стали истреблять, в том числе, чтобы сохранить зубров, которые нередко подвергались нападениям.

Последний медведь был убит в 1846 году, после чего все попытки возобновить популяцию – были безуспешными.

В Беларуси бурый медведь занесён в Красную Книгу. Несмотря на 80-летний запрет охоты на него, численность его у нас пока не велика – не более ста особей.  

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Косолапый попал в объектив фото- ловушки и дал повод учёным надеяться, что эти крупные животные возвращаются в пущу. По данным специалистов, медведей тут не было...
 
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Чырвоны прамень
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Полымя
Единство
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