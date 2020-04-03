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В Беловежской пуще вновь замечены бурые медведи
Источник материала: ОНТ
Косолапый попал в объектив фото- ловушки и дал повод учёным надеяться, что эти крупные животные возвращаются в пущу.
По данным специалистов, медведей тут не было почти 200 лет, а вот в XVIII веке их было много. Но их стали истреблять, в том числе, чтобы сохранить зубров, которые нередко подвергались нападениям.
Последний медведь был убит в 1846 году, после чего все попытки возобновить популяцию – были безуспешными.
В Беларуси бурый медведь занесён в Красную Книгу. Несмотря на 80-летний запрет охоты на него, численность его у нас пока не велика – не более ста особей.
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Косолапый попал в объектив фото- ловушки и дал повод учёным надеяться, что эти крупные животные возвращаются в пущу. По данным специалистов, медведей тут не было...
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