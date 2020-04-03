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Правозащитники выступили с заявлением по поводу задержания Сергея Сацука
03.04.2020 15:12 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Задержание и содержание под стражей редактора «Ежедневника» правозащитные организации считают непропорциональными и чрезмерными мерами.
«Задержание в ходе предварительного следствия по уголовному делу и взятие под стражу человека, который не скрывался в течение длительного времени, с учетом состояния его здоровья и здоровья его родных, выглядят непропорциональными и явно чрезмерными мерами. Это может свидетельствовать о наличии политического мотива в преследовании журналиста, направленного на принуждение к прекращению или изменению характера его деятельности по распространению информации о коррупции», - говорится в заявлении, опубликованном на сайте Белорусской ассоциации журналистов.
«Считаем необходимым незамедлительно освободить Сергея Сацука из-под стражи и принять все меры по обеспечению его процессуальных прав», - говорится в заявлении.
К заявлению присоединились:
ОО "Белорусская ассоциация журналистов"
ПЦ "Вясна"
ППУ "Офис по правам людей с инвалидностью"
РОО "Правовая инициатива"
Инициативная группа "Идентичность и право"
Просветительское учреждение "Центр правовой трансформации"
Экспертно-правовое товарищество "Инициатива FORB"
РПОО "Белорусский Хельсинкский Комитет"
РОО "Белорусский ПЭН-центр"
Учреждение "Human Constanta"
Белорусский дом прав человека им. Б. Звозскова
ПУ "Белорусский документационный центр"
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Задержание и содержание под стражей редактора «Ежедневника» правозащитные организации считают непропорциональными и чрезмерными мерами.
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