Правозащитники выступили с заявлением по поводу задержания Сергея Сацука

Источник материала: Ежедневник

Задержание и содержание под стражей редактора «Ежедневника» правозащитные организации считают непропорциональными и чрезмерными мерами.

«Задержание в ходе предварительного следствия по уголовному делу и взятие под стражу человека, который не скрывался в течение длительного времени, с учетом состояния его здоровья и здоровья его родных, выглядят непропорциональными и явно чрезмерными мерами. Это может свидетельствовать о наличии политического мотива в преследовании журналиста, направленного на принуждение к прекращению или изменению характера его деятельности по распространению информации о коррупции», - говорится в заявлении, опубликованном на сайте Белорусской ассоциации журналистов.

«Считаем необходимым незамедлительно освободить Сергея Сацука из-под стражи и принять все меры по обеспечению его процессуальных прав», - говорится в заявлении.

К заявлению присоединились:

ОО "Белорусская ассоциация журналистов"

ПЦ "Вясна"

ППУ "Офис по правам людей с инвалидностью"

РОО "Правовая инициатива"

Инициативная группа "Идентичность и право"

Просветительское учреждение "Центр правовой трансформации"

Экспертно-правовое товарищество "Инициатива FORB"

РПОО "Белорусский Хельсинкский Комитет"

РОО "Белорусский ПЭН-центр"

Учреждение "Human Constanta"

Белорусский дом прав человека им. Б. Звозскова

ПУ "Белорусский документационный центр"