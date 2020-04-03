ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

«Савушкин» запустил пасхальное оформление молочных продуктов

03.04.2020 14:56 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

«Савушкин продукт» начал выпускать молочные продукты в пасхальном оформлении. Необычные упаковки с атрибутами христианского праздника можно найти в магазинах по всей Беларуси.

«Савушкин» запустил пасхальное оформление молочных продуктов

В пасхальных мотивах «принарядили» продукты, которые белорусы используют для приготовления праздничных блюд. Так, символические рисунки нанесли на бутылки молока, упаковки сливочного масла и рассыпчатого творога.

Тематические этикетки включают в себя пасхальные атрибуты: на них, в частности, изображены крашеные яйца, куличи и васильки. А на упаковке рассыпчатого творога также присутствует рецепт творожной пасхи.

«Пасхальный дизайн на молочных продуктах – это желание напомнить людям о приближении светлого праздника, который имеет огромное значение для всех христиан и помочь к нему подготовиться. Сегодня все мы нуждаемся в позитивных эмоциях. Мы надеемся, что с приближением Пасхи их будет все больше и больше в каждой семье», – отметили в компании «Савушкин продукт».

«Савушкин» запустил пасхальное оформление молочных продуктов

Telegram, Viber, Вконтакте, Facebook, Twitter, Instagram и Яндекс.Дзен

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  «Савушкин продукт» начал выпускать молочные продукты в пасхальном оформлении. Необычные упаковки с атрибутами христианского праздника можно найти в магазинах...
 
Новости дня
Новости разные
 
Газету с подписью Президента передали ученику Быховской гимназии
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

02.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
03.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика