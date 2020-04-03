Новые цены на лимоны в барановичском магазине

Источник материала: Виртуальный Брест

Килограмм цитрусовых стоит почти 10 рублей.





Фото: Елена ЗЕЛЕНКО

Судя по информации на ценнике, новая стоимость лимонов (9,99 рубля за килограмм) появилась 1 апреля.

Раньше килограмм лимонов стоил около 4 рублей за килограмм.





Фото: Елена ЗЕЛЕНКО

С чем связано такое резкое повышение, неизвестно. В магазине пояснили, что цены на лимоны получили из головного офиса.

По такой же цене (9,99 рубля за килограмм) в этом магазине продают также сливы и виноград.