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Новые цены на лимоны в барановичском магазине
03.04.2020 14:56 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Килограмм цитрусовых стоит почти 10 рублей.
Фото: Елена ЗЕЛЕНКО
Судя по информации на ценнике, новая стоимость лимонов (9,99 рубля за килограмм) появилась 1 апреля.
Раньше килограмм лимонов стоил около 4 рублей за килограмм.
Фото: Елена ЗЕЛЕНКО
С чем связано такое резкое повышение, неизвестно. В магазине пояснили, что цены на лимоны получили из головного офиса.
По такой же цене (9,99 рубля за килограмм) в этом магазине продают также сливы и виноград.
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Килограмм цитрусовых стоит почти 10 рублей. Фото: Елена ЗЕЛЕНКО Судя по информации на ценнике, новая стоимость лимонов (9,99 рубля за килограмм) появилась 1 апреля....
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