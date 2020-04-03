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Новые цены на лимоны в барановичском магазине

03.04.2020 14:56 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Килограмм цитрусовых стоит почти 10 рублей.

Новые цены на лимоны в барановичском магазине

Фото: Елена ЗЕЛЕНКО

Судя по информации на ценнике, новая стоимость лимонов (9,99 рубля за килограмм) появилась 1 апреля.

Раньше килограмм лимонов стоил около 4 рублей за килограмм.

Новые цены на лимоны в барановичском магазине

Фото: Елена ЗЕЛЕНКО

С чем связано такое резкое повышение, неизвестно. В магазине пояснили, что цены на лимоны получили из головного офиса.

По такой же цене (9,99 рубля за килограмм) в этом магазине продают также сливы и виноград.

 
 
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  Килограмм цитрусовых стоит почти 10 рублей. Фото: Елена ЗЕЛЕНКО Судя по информации на ценнике, новая стоимость лимонов (9,99 рубля за килограмм) появилась 1 апреля....
 
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Клiч Радзiмы
Газета Авангард
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Полымя
Единство
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