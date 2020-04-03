 В Ленинском районе объявлен конкурс на лучшее благоустройство территорий

Источник материала: Виртуальный Брест

В Ленинском районе г. Бреста объявляется смотр-конкурс на лучшее благоустройство территорий среди предприятий, бюджетных организаций, жилищно-потребительских кооперативов, товариществ собственников, домов местных Советов, индивидуальных домовладений, расположенных на территории района.





Главная цель смотра-конкурса – наведение порядка на земле, декорирование, озеленение и цветочное оформление собственных, закрепленных и прилегающих территорий.







Номинации:

- «Благоустройство учреждений дошкольного, специального образования»;

- «Благоустройство учреждений общего среднего образования и других учреждений образования»;

- «Благоустройство учреждений бюджетной сферы (кроме учреждений образования)»;

- «Благоустройство предприятий, организаций и прилегающей территории»;

- «Благоустройство предприятий жилищно-коммунального хозяйства и прилегающей территории»;

- «Благоустройство многоквартирных жилых домов жилищно-потребительских кооперативов, товариществ собственников, КУП «ЖРЭУ г. Бреста»;

- «Благоустройство дворовой территории жилищно-потребительских кооперативов, товариществ собственников, КУП «ЖРЭУ г. Бреста»;

- «Лучшее благоустройство индивидуального домовладения».

Критерии отбора: новизна, оригинальность, комплексность благоустройства, санитарное состояние, наличие малых архитектурных форм, оборудование зданий стационарной подсветкой.





Условия: участники представляют до 1 сентября 2020 года информацию и фотоматериалы о комплексном благоустройстве территории за 2020 год в администрацию Ленинского района г. Бреста на электронный адрес: lenadm@brest.by или в отдел жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации Ленинского района г. Бреста по адресу: г. Брест, ул. Ленина, 13, каб. 104, 105;

Победители определяются на основании комиссионного обследования территорий, представленных фотоматериалов и информации об объемах выполненных работ (суммарная стоимость всех видов благоустройства).

Номера телефонов для справок: 21-06-28; 21-05-54; 21-05-76.

Победителей ждут дипломы и призы от организаторов!





Сегодня с уверенностью можно сказать, что будущее благоустройство территорий не может планироваться без учета сделанных ранее работ. Так, учащиеся Ленинского района окучивают и поливают фруктовые деревья, высаженные в прошлом году в ходе акций «Фрукты в каменных джунглях» в средних школах № 32, 20, 17.

Предлагаем нашим гражданам принять активное участие в благоустройстве мест своей работы и жительства!