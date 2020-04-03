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Два грузовика МАЗ столкнулись на МКАД

03.04.2020 17:40 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 3 апреля на МКАД произошло два ДТП, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.  

Два грузовика МАЗ столкнулись на МКАД

Сперва на внешнем кольце в районе Ландера столкнулись два грузовика МАЗ. Как сообщили в ГАИ, авария случилась из-за несоблюдения дистанции. Пострадавших нет, автомобили получили технические повреждения.  

Два грузовика МАЗ столкнулись на МКАД

Второй инцидент произошел на улице Слободской. Там неудачно встретились два легковых автомобиля. Водитель Volvo, перестраиваясь в первую полосу, столкнулся с попутным Nissan. Пострадавших нет. 

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Новости Беларуси. 3 апреля на МКАД произошло два ДТП, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.   Сперва на внешнем кольце в районе Ландера...
 
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