Причины крупной аварии выясняют в Болгарии

Источник материала: ОНТ

Утром на автомагистрали столкнулись 22 грузовика. Всего в колонне, которая двигалась в направлении Турции, было полсотни машин.

Два человека погибли, шестеро ранены. По одной из версий, столкновение произошло из-за густого тумана. Но есть и вторая – свидетели говорят, что один из водителей резко затормозил, после чего произошла цепная реакция. Трасса сейчас заблокирована.

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