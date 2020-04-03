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Причины крупной аварии выясняют в Болгарии
Источник материала: ОНТ
Утром на автомагистрали столкнулись 22 грузовика. Всего в колонне, которая двигалась в направлении Турции, было полсотни машин.
Два человека погибли, шестеро ранены. По одной из версий, столкновение произошло из-за густого тумана. Но есть и вторая – свидетели говорят, что один из водителей резко затормозил, после чего произошла цепная реакция. Трасса сейчас заблокирована.
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Утром на автомагистрали столкнулись 22 грузовика. Всего в колонне, которая двигалась в направлении Турции, было полсотни машин. Два человека погибли, шестеро...
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