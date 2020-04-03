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Минздрав: Ситуация в Витебске контролируемая, угрозы здоровью жителей нет
Источник материала: ОНТВитебске контролируемая, угрозы здоровью жителей нет" class="one-news__figure-img">
В Витебске ситуация контролируемая, угрозы здоровью жителей нет. Об этом заместитель министра здравоохранения Елена Богдан сообщила журналистам,
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В Витебске ситуация контролируемая, угрозы здоровью жителей нет. Об этом заместитель министра здравоохранения Елена Богдан сообщила журналистам, пишет БЕЛТА....
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