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Мартовские новорожденные. В 12 семьях – пополнение

03.04.2020 — Разное | Ивьевский край  
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Источник материала: Ивьевский край

В марте  этого года по данным отдела ЗАГС Ивьевского райисполкома 12 семей района  зарегистрировали  появившихся на свет столько же малышей Интересно то, что и в прошлом году в этом же месяце на свет появилось 12 младенцев.

Пять мальчиков стали новыми жителями нашего города. Это Арсений Александрович Осипов, Михаил Александрович Покуть, Алексей Михайлович Ашейчик, Илья Павлович Васюкевич, Александр Витальевич Петровский.

Семь мартовских девочек радуют своих родителей. Полина Николаевна Янович, София Геннадьевна Юргелевич, Виктория Денисовна Здончик, Арина Евгеньевна Шахно, Софья Ивановна Бородин, Милана Максимовна Гойдь, Ангелина Руслановна Петровская.

Многодетными в этом месяце стали четыре семьи, в  двух семьях –  это уже четвертый ребенок. Средний возраст матерей составил  29 лет, отцов - 31год.

Отдел ЗАГС Ивьевского райисполкома сообщает, что имеется дополнительная услуга по  регистрации  рождения ребенка в торжественной обстановке.

Подготовила И. БУТУРЛЯ.

 
 
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В марте  этого года по данным отдела ЗАГС Ивьевского райисполкома 12 семей района  зарегистрировали  появившихся на свет столько же...
 
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Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
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