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Продолжается серия онлайн-квартирников от звезд белорусской эстрады

03.04.2020 17:58 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Подпевать за любимыми артистами, сидя на диване! Звезды белорусской эстрады продолжают серию онлайн-квартирников. Так что теперь можно не только послушать музыкантов, но и быть услышанным.

Для зрителей – живой интерактив. Ограничений в прямом эфире нет, так что любой вопрос артистам только приветствуется. Вход тоже открыт для всех, но ровно на час. Именно столько длится прямая трансляция. Выступают исполнители в абсолютно пустом зале, но под прицелом трех видеокамер. Сегодня домашний танцпол белорусов зажигала группа «Дрозды». 

Организатор онлайн-квартирника – издательский дом «Беларусь Сегодня». С аудиторией в интернете уже пообщались группы «Дядя Ваня» и «Радиоволна». За игрой музыки и света в сетях наблюдали более двух миллионов человек. Завтра – заключительный день музыкального эксперимента. Вдохновлять зрителей будет артист Театра эстрады – Александр Сухарев.

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Подпевать за любимыми артистами, сидя на диване! Звезды белорусской эстрады продолжают серию онлайн-квартирников. Так что теперь можно не только послушать...
 
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