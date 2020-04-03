Продолжается серия онлайн-квартирников от звезд белорусской эстрады

Источник материала: ОНТ

Подпевать за любимыми артистами, сидя на диване! Звезды белорусской эстрады продолжают серию онлайн-квартирников. Так что теперь можно не только послушать музыкантов, но и быть услышанным.

Для зрителей – живой интерактив. Ограничений в прямом эфире нет, так что любой вопрос артистам только приветствуется. Вход тоже открыт для всех, но ровно на час. Именно столько длится прямая трансляция. Выступают исполнители в абсолютно пустом зале, но под прицелом трех видеокамер. Сегодня домашний танцпол белорусов зажигала группа «Дрозды».

Организатор онлайн-квартирника – издательский дом «Беларусь Сегодня». С аудиторией в интернете уже пообщались группы «Дядя Ваня» и «Радиоволна». За игрой музыки и света в сетях наблюдали более двух миллионов человек. Завтра – заключительный день музыкального эксперимента. Вдохновлять зрителей будет артист Театра эстрады – Александр Сухарев.

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